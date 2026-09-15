San Juan será sede del NASA Space Apps Challenge 2026, una hackatón internacional de innovación, ciencia y tecnología que se desarrollará durante los días 14 y 15 de noviembre. La propuesta reunirá a participantes de distintas edades y disciplinas para trabajar con datos abiertos de la NASA y desarrollar soluciones frente a desafíos vinculados con la Tierra y el espacio.

La convocatoria es impulsada por el Ministerio de Gobierno, mediante la Dirección de Integración y Desarrollo Regional de la Secretaría de Relaciones Institucionales, junto al Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica. La participación será gratuita y con modalidad híbrida, según informaron oficialmente.

Una convocatoria abierta a distintas disciplinas

El NASA Space Apps Challenge está dirigido a estudiantes, profesionales, docentes, artistas, comunicadores, programadores, diseñadores, investigadores y personas interesadas en participar. No será necesario contar con experiencia previa para formar parte de la propuesta.

La iniciativa es una hackatón internacional impulsada por la NASA desde 2012, que reúne cada año a comunidades de distintos países para desarrollar proyectos a partir de desafíos planteados por la agencia espacial. En 2024 convocó a más de 55.000 participantes de 150 países y territorios, con más de 5.500 proyectos vinculados a las Ciencias de la Tierra.

Cómo será la participación en San Juan

La edición sanjuanina tendrá una instancia presencial en el Gran San Juan, mientras que quienes estén en otros departamentos o provincias podrán participar de manera virtual. Los equipos podrán estar integrados por entre tres y seis personas, aunque quienes no tengan grupo podrán inscribirse y la organización facilitará su conformación.

También estará permitido participar de manera individual, aunque se recomienda el trabajo colaborativo para reunir diferentes conocimientos y perspectivas. Cada equipo deberá elegir uno de los desafíos disponibles y presentar un proyecto escrito, un video de 30 segundos en inglés para el jurado internacional y otro de dos minutos en español para el jurado local.

Inteligencia artificial, ambiente y espacio

Los desafíos abarcarán temáticas como inteligencia artificial, meteoritos, medio ambiente, reciclaje, diseño, arte, investigación, hardware, software y comunicación. La diversidad de áreas busca que puedan participar personas con diferentes conocimientos y habilidades.

Durante la hackatón, los equipos contarán con el acompañamiento de mentores especializados en inglés, programación, diseño, comunicación y desarrollo de proyectos. Además, durante la semana previa se compartirán materiales y capacitaciones introductorias sobre oratoria, gestión de proyectos y preparación de los entregables.

La convocatoria apunta así a conectar talentos de distintas disciplinas y generar soluciones a partir de información científica y tecnológica. Los interesados podrán inscribirse a través del sitio oficial del NASA Space Apps Challenge.