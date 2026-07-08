San Juan volverá a convertirse en el epicentro del aikido argentino con la realización del XIII Aikido Godogeiko San Juan 2026, un tradicional seminario que reunirá a 11 maestros y cerca de 80 practicantes provenientes de distintas provincias. El encuentro se desarrollará el sábado 15 de agosto en APUNSJ, ubicado en Laprida 1112 Oeste, en Capital, y coincidirá con la celebración de los 20 años de la Organización Aikido Aikikai Latinoamericana (OAAL) San Juan.

Darío Ferrari, sensei del dojo Kaizen, y Juan Vizcaíno, instructor de Ryutsu Dojo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, los organizadores explicaron que el Godogeiko es un seminario que prioriza el aprendizaje y la confraternidad, una característica propia del aikido, disciplina que no tiene competencias deportivas. "Godogeiko significa practicar todos juntos, es un seminario que se viene haciendo desde hace 14 años. Vienen maestros de varias partes del país e incluso en algún momento hemos contado con presencia internacional", explicó Juan Vizcaíno, instructor de Ryutsu Dojo.

Once maestros y cerca de 80 practicantes

El evento es abierto para todo público.

Los organizadores confirmaron la participación de 11 maestros de diferentes provincias y estiman la presencia de entre 75 y 80 aikidokas, de los cuales alrededor de 50 serán sanjuaninos.

Para Darío Ferrari, sensei del dojo Kaizen, el crecimiento del encuentro representa un logro para la provincia. "Hoy en día tenemos participantes de escuelas de todo el país, de seis o siete provincias, maestros de seis o siete provincias y, para ser una provincia relativamente chica, lograr un seminario de 70 u 80 personas es muy importante para nosotros".

Abierto al público

El seminario contará con dos jornadas de práctica, a las 9 y a las 15, y quienes deseen conocer la disciplina podrán asistir como espectadores o participar de una clase de manera gratuita. Quienes opten por realizar el seminario completo deberán abonar un arancel de $30.000 hasta el 10 de agosto y de $35.000 desde el 11 hasta el día del evento.

Como actividad complementaria, el viernes 14 de agosto se presentará el libro "El sentimiento del Aikido", del sensei salteño Ernesto Liaci, en el dojo central de la organización, ubicado en General Acha 419 Norte.

El evento, declarado de Interés Cultural y Deportivo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan, estará abierto a todas las escuelas, estilos y graduaciones de aikido, promoviendo el intercambio entre practicantes de diferentes puntos del país.

El flyer del evento.