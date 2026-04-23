La suerte volvió a sonreír en San Juan con dos importantes premios registrados en los sorteos del miércoles 22 de abril, donde apostadores de Capital y Pocito se quedaron con cifras millonarias en distintos juegos de azar.

Según informó la Caja de Acción Social de San Juan, en el sorteo vespertino Nº 7251 de la Quiniela Max, un único ganador se llevó un premio de $6.000.000. La jugada fue realizada en la Agencia 941, ubicada en Capital. El afortunado tendrá tiempo hasta el 2 de mayo para presentarse y cobrar el monto correspondiente.

Por otra parte, la fortuna también alcanzó a un jugador del departamento Pocito, quien ganó $6.906.164 en el sorteo Nº 3367 del Quini 6, en la modalidad Siempre Sale, al acertar cinco de los seis números.

El cartón ganador fue vendido en la Subagencia 890 y contenía la combinación 07, 20, 23, 35 y 41, quedando sin acertar únicamente el número 26. Este resultado le permitió acceder al importante premio dentro de una de las modalidades más populares del juego.

El ganador del Quini 6 dispone de plazo hasta el 7 de mayo de 2026 para reclamar su premio, según lo establecido por la organización.

De esta manera, dos nuevos golpes de suerte se registraron en la provincia, reafirmando la vigencia de estos juegos entre los sanjuaninos y generando expectativa entre quienes buscan convertirse en los próximos ganadores.