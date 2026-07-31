Un intenso frente de Viento Zonda afectará a todo el territorio provincial durante la jornada de este viernes 31 de julio. De acuerdo con los reportes meteorológicos oficiales, el fenómeno se manifestará con mayor fuerza durante las horas de la siesta, alcanzando registros máximos de temperatura de 26^∘ "C" y una mínima de 7^∘ "C" .

En el área del Gran San Juan, el viento comenzará a sentirse cerca de las 12:00 del mediodía con velocidades iniciales de 9" km/h" y ráfagas de 24" km/h" . La fase más crítica se prevé para las 15:00 horas, momento en que el viento alcanzará velocidades medias de 30" km/h" con ráfagas potencialmente peligrosas de hasta 70" km/h" . El fenómeno comenzará a menguar hacia las 21:00 horas, manteniéndose calmo durante la noche y la mañana del sábado.

El modelo meteorológico prevé que la fase más crítica del Viento Zonda se concentrará entre las 12:00 y las 21:00 horas en toda la provincia.

Análisis del impacto por departamentos

Según la previsión elaborada por la División de Periodismo Meteorológico en base a modelos oficiales.

Jáchal: Cuenta con alerta naranja para la tarde en su zona baja. Se esperan vientos moderados de 23" km/h" con ráfagas de hasta 56" km/h" .

Ullum y Zonda: Presentarán Viento Zonda fuerte, con velocidades medias de 24" km/h" y ráfagas de hasta 77" km/h" .

Valle Fértil: Registrará el pico más alto de viento en la provincia, alcanzando velocidades sostenidas de 37" km/h" y ráfagas severas de hasta 86" km/h" .

Caucete: Presentará Zonda fuerte con ráfagas que alcanzarán los 67" km/h" .

Calingasta: Registrará vientos fuertes de 23" km/h" con ráfagas de 58" km/h" , sumado a la probabilidad de lloviznas.

Iglesia y Sarmiento: Tendrán comportamiento moderado, con ráfagas máximas de 42" km/h" y 51" km/h" respectivamente.

Un fenómeno característico de la región cuyana

El Viento Zonda es un viento cálido y seco que desciende desde la Cordillera de los Andes, provocado por la acumulación y pérdida de humedad en la ladera occidental chilena. Al descender a los valles sanjuaninos, el aire se comprime y se calienta rápidamente, generando drásticos descensos en la humedad relativa del aire, aumentos repentinos de temperatura y levantamiento de polvo. Por este motivo, las autoridades recomiendan evitar la exposición al aire libre, no encender fuego en zonas descampadas y asegurar objetos susceptibles de ser volados.