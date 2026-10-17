Un intenso frente meteorológico comenzará a manifestarse con fuerza este domingo a partir de las 13:00 horas en la alta montaña. El fenómeno cubrirá inicialmente toda la zona cordillerana de la provincia de San Juan. Las proyecciones muestran una masa de aire polar que instalará condiciones invernales severas de forma inminente en toda la región andina.

El departamento Iglesia será uno de los escenarios principales de este fenómeno meteorológico generalizado en las próximas horas. Se esperan nevadas densas sobre Bauchaceta y los sectores más elevados del oeste del distrito. Al mismo tiempo, el aguanieve avanzará con rapidez hacia el centro urbano de la comuna, provocando una caída térmica abrupta.

La zona oeste y los valles altos de Calingasta también registrarán las primeras descargas del temporal durante la jornada dominical. Localidades como El Retiro Norte y sus alrededores experimentarán un marcado descenso de la temperatura, alcanzando marcas de entre 7º y 8º. Esto consolidará la transición de la lluvia hacia aguanieve y nieve húmeda.

Con el correr de las horas, el sistema de baja presión se desplazará de manera sostenida hacia el sector este del territorio provincial. San José de Jáchal y la localidad de Niquivil recibirán el impacto directo de las precipitaciones frías, desmejorando la visibilidad. Este avance del temporal complicará el panorama meteorológico en áreas que habitualmente son más secas.

Hacia el día martes por la noche, el rango de inestabilidad ganará terreno territorial de forma notable en el noreste sanjuanino. El área de Ischigualasto se sumará a los sectores afectados por el frente húmedo, registrando marcas térmicas muy bajas de hasta 14º. Las lluvias y lloviznas persistirán en la región hasta la madrugada del próximo miércoles.