La conectividad aérea de San Juan sumará una nueva alternativa a partir de este jueves 19 de noviembre, con el inicio de las operaciones de JetSMART. La aerolínea ultra low cost comenzará a conectar de manera directa la provincia con Buenos Aires, mediante cinco vuelos semanales, de lunes a viernes.

La incorporación de esta ruta forma parte del plan de expansión de la compañía en el mercado argentino y representa una nueva opción para los pasajeros sanjuaninos que necesitan trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires. Los servicios estarán disponibles durante los días hábiles, con una frecuencia diaria de lunes a viernes.

Los pasajes ya se encuentran a la venta a través del sitio web oficial de la empresa, www.JetSMART.com, y en agencias de viajes. Según informó la compañía, las tarifas promocionales parten desde los $78.000 finales por tramo, con impuestos y tasas incluidos.

La expansión de JetSMART en Argentina

La llegada a San Juan se produce en un contexto de crecimiento de la aerolínea en el país. Según los datos difundidos por la empresa, ya transportó más de 17 millones de pasajeros en el mercado argentino y busca ampliar su participación en el sector aerocomercial.

Actualmente, su operación nacional se sostiene en una flota de aviones Airbus A320 y A321neo. De cara a la temporada de verano de 2027, la compañía proyecta superar las 20 aeronaves operativas en Argentina, entre ellas 10 unidades del modelo A321neo.

El objetivo de esta ampliación es incrementar la capacidad de asientos y continuar incorporando rutas dentro del mercado doméstico.

Presencia en Sudamérica y alianzas internacionales

Desde el comienzo de sus operaciones en 2016, JetSMART transportó más de 66 millones de pasajeros en Sudamérica. La empresa cuenta con más de 100 rutas en nueve países y una flota regional de 59 aviones. Además, tiene una orden de compra por otras 120 aeronaves con entregas previstas hacia 2031.

Entre los reconocimientos obtenidos, fue distinguida en cuatro oportunidades como la Mejor Aerolínea Ultra Low-Cost de Sudamérica por SKYTRAX, en 2021, 2023, 2025 y 2026. También recibió una distinción de Cirium por registrar las menores emisiones de carbono por asiento en Latinoamérica.

En el plano internacional, mantiene una alianza estratégica con American Airlines que permite a los pasajeros acumular y canjear millas del programa AAdvantage en vuelos de ambas compañías.

Con el inicio de esta operación, San Juan incorpora una nueva conexión directa con Buenos Aires y suma una alternativa de transporte aéreo para los viajeros de la provincia.