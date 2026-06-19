A pesar de la incertidumbre económica nacional, el sector de estaciones de servicio en San Juan se prepara para un crecimiento significativo con la puesta en marcha de cuatro nuevos emprendimientos. Según confirmó el secretario general del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio (Suoes), Víctor Menéndez, las obras se encuentran en etapas avanzadas y representarán un alivio importante para el mercado laboral local.

“Estamos hablando entre 50 y 60 puestos de trabajo que es seguramente lo que se va a generar estos nuevos emprendimiento”, destacó el dirigente a DIARIO HUARPE.

Los proyectos se distribuyen en puntos estratégicos de la provincia: una estación de la bandera Puma en Pocito (de la familia Ruiz), el emprendimiento "Parada Este" en Santa Lucía (del grupo Sabesa), una nueva boca en intersección de Urquiza y Laspiur, en Capital (del grupo Malaici) y una estación de Gas Licuado de Petróleo para Automotores (GLPA) en el departamento de Rawson. Menéndez valoró el riesgo que asume el sector privado en este contexto:

“Es muy saludable y nosotros tenemos que hacer un gran reconocimiento sector empresario que en estos tiempos muy difícil apostar al trabajo es muy importante”.

Además, resaltó que se trata de empleo de calidad, señalando que en el sector tienen todo el personal en blanco: "eso es bueno y también es muy valorable”.

La convivencia con el "autodespacho"

Uno de los temas que generó preocupación entre los trabajadores es la implementación del sistema de autoservicio. Actualmente, cinco empresas locales participan de una prueba piloto (dos de YPF y tres privadas), aunque los resultados iniciales no han cumplido con las expectativas de las petroleras. Al respecto, Menéndez aseguró que no hay un riesgo inminente para la fuente laboral y que ambos modelos pueden coexistir.

“Sí, se puede se puede convivir con los dos sistemas. Esto lo está usando más la gente joven que maneja mucho la tecnología, por ahí la gente con más años es un poco más reacia”, explicó el titular de Suoes.

El dirigente subrayó que la defensa de los puestos de trabajo es prioritaria, pero entiende que la rentabilidad de las estaciones hoy depende de la modernización.

Estaciones que se transforman en supermercados

La crisis de rentabilidad del combustible, que hoy representa el grueso del volumen pero deja márgenes escasos, está obligando a los estacioneros a buscar alternativas. El futuro de los puntos de expendio en San Juan parece dirigirse hacia el modelo de las grandes capitales, donde el "servicompras" tradicional evoluciona hacia tiendas de consumo masivo.

“Vas a llegar a una estación de servicio y vas a tener pequeños supermercados donde vas a encontrar desde carne hasta electrónica”, adelantó Menéndez.

Según el análisis del sindicato, mientras que la venta de nafta tiene poca rentabilidad, estas tiendas anexas pueden aportar entre un 10% y un 15% a la rentabilidad total del negocio. “Se está buscando anexar estos otros servicios para buscarle más rentabilidad por ese sector, el de las grandes tiendas”, concluyó.

Estabilidad laboral y recambio generacional

En cuanto a la situación actual de los empleados, el gremio informó que el año ha sido relativamente estable, sin cierres de estaciones. Los despidos registrados fueron puntuales, como el caso de un sector administrativo en marzo, pero el movimiento principal se da por el recambio de personal.

“Hay mucha gente joven porque, bueno, se lo va jubilando la gente que ya tenía sus años”, comentó Menéndez, aclarando que se mantiene la política de reconocer a quienes cumplen más de 20 años en la actividad. Con las nuevas incorporaciones previstas para los próximos meses, el sector espera fortalecer su posición como uno de los principales generadores de empleo formal en San Juan.