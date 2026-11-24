Catorce judocas sanjuaninos consiguieron subir al podio en el Campeonato Nacional Clausura de Judo 2026, disputado del 20 al 22 de noviembre en el Estadio Aldo Cantoni. La competencia reunió a aproximadamente 1.500 deportistas de distintas provincias y tuvo una delegación local integrada por 60 representantes.

Los sanjuaninos obtuvieron dos campeonatos nacionales, dos subcampeonatos y diez terceros puestos, en un certamen que contempló distintas categorías y divisiones de peso. La actividad incluyó competidores desde Sub 13 hasta adultos, además de una instancia de participación para personas con síndrome de Down.

Los campeones y subcampeones

Los primeros puestos fueron para Tomás Ferrandiz, en Sub 13 hasta 50 kilogramos, y Martín Rosas, quien se consagró en Sub 21 y también en Kyu Adultos hasta 100 kilogramos. De esta manera, Rosas consiguió dos títulos nacionales en distintas categorías.

En tanto, Dylan Rodríguez obtuvo el segundo puesto en Sub 18 hasta 50 kilogramos, mientras que Santiago Rosas fue subcampeón en Adultos hasta 60 kilogramos. Ambos completaron las dos medallas de plata conseguidas por la delegación sanjuanina.

Diez terceros puestos para San Juan

Los terceros lugares quedaron en manos de Carlos Bustos, Antonella Riveros, Victoria Jofre, Simón Dávila y Jeremías Fernández. También subieron al podio Amira Carvajal, Markos Lee, Francisco Robledo, Augusto Fernández y Joaquín Valdez.

El campeonato contempló las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21, seniors cinturones negros y kyus adultos. Además, la competencia tuvo entrada libre y gratuita para el público.

Organización y participación nacional

La organización estuvo a cargo de la Federación Sanjuanina de Judo y la Secretaría de Deporte de San Juan, con la fiscalización de la Confederación Argentina de Judo. El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompañó la realización del certamen.

La competencia permitió que los judocas locales participaran en su provincia, sumaran experiencia y cerraran la temporada con importantes resultados. Durante tres jornadas, el Estadio Aldo Cantoni recibió a deportistas de todo el país en una de las principales citas del calendario nacional de la disciplina.