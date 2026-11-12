San Juan sumó seis preseas en atletismo, ciclismo y taekwondo en Mendoza

La delegación de San Juan consiguió seis medallas durante la segunda jornada de los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026, que se desarrollan en Mendoza. El atletismo fue la disciplina más destacada, con cuatro preseas, mientras que el ciclismo aportó una medalla de plata y el taekwondo sumó un bronce.

La gran protagonista fue Isabella Gómez, quien obtuvo el primer oro sanjuanino de esta edición al consagrarse en los 100 metros llanos femeninos. También subieron al podio Manuel Zapata y Valentín Ramos, con medallas de plata, y la posta femenina 4x100 metros, que consiguió el bronce.

El atletismo aportó cuatro medallas

La actuación de los atletas sanjuaninos dejó tres podios individuales y uno por equipos en la jornada del martes 11 de noviembre. Isabella Gómez se quedó con el primer puesto en los 100 metros llanos femeninos, con un registro de 11.80.

En los 100 metros llanos masculinos, Manuel Zapata obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 11.09. Por su parte, Valentín Ramos también consiguió el segundo lugar en los 400 metros llanos masculinos, con una marca de 48.51.

La cuarta presea del atletismo llegó en la posta femenina 4x100 metros, que finalizó en el tercer puesto con un registro de 50.39. El equipo estuvo integrado por Milagros Tejada, Hanna Rodríguez, Isabella Mirarchi e Isabella Gómez.

Plata en ciclismo y bronce en taekwondo

El ciclismo volvió a sumar al medallero sanjuanino con la actuación de Felipe Lucero en la prueba Vuelta a los Puntos. El deportista consiguió la medalla de plata, mientras que Lautaro Cobarrubia terminó cuarto y Facundo Tivani finalizó sexto.

En taekwondo, Abel Videla obtuvo la medalla de bronce en la categoría masculina de hasta 73 kilogramos. De esta manera, la disciplina aportó su primera presea para San Juan en esta edición de los Juegos Binacionales.

Los resultados en las otras disciplinas

Además de las medallas, la delegación provincial tuvo actividad en distintas competencias durante la jornada. En básquet masculino, San Juan venció a O’Higgins por 84 a 56, mientras que el equipo femenino cayó por 87 a 37.

En balonmano masculino, los sanjuaninos derrotaron a San Luis por 28 a 19, mientras que el conjunto femenino perdió ante Metropolitana por 33 a 20. En vóley masculino, San Juan superó a Metropolitana por 3 a 1, y en la rama femenina cayó ante Valparaíso por 3 a 1.

En tenis, el equipo masculino le ganó a Metropolitana por 2 a 1, mientras que el femenino perdió frente a Mendoza por 3 a 0. En natación, María Inés Vizzo obtuvo el cuarto puesto en los 200 metros combinado individual y el relevo femenino de 400 metros estilo libre terminó sexto.

Los XXVII Juegos Binacionales reúnen a delegaciones de distintas provincias argentinas y regiones chilenas, con competencias en Mendoza. La participación sanjuanina cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte provincial.