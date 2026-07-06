El invierno trajo una mayor circulación de influenza en San Juan. La provincia superó el pico de casos registrado durante 2025, aunque la etapa de mayor presencia del virus en esta temporada ya quedó atrás. Según explicó el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, el aumento de contagios estuvo relacionado con la aparición de una nueva variante más transmisible, pero los cuadros graves disminuyeron y las internaciones se redujeron un 40%.

El funcionario explicó que este año el comportamiento del virus fue diferente al de temporadas anteriores debido a la circulación de la variante H3N3, que adelantó la llegada del aumento de casos. "La curva de casos de influenza se adelantó este año en tres semanas. Es por eso que previmos que pasara esto por la nueva variante H3N3, que es más contagiosa; no quiere decir que sea más grave, pero sí genera más contagios", indicó Dobladez.

A pesar del incremento de casos, el jefe de la cartera sanitaria destacó que la provincia logró contener los cuadros más complejos. La estrategia estuvo centrada en adelantar la campaña de vacunación para proteger principalmente a las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

"Nosotros empezamos a vacunar un mes antes en la provincia. Esto nos ha llevado a contener los casos más graves, sobre todo porque la vacuna está apuntada a las personas más vulnerables. Así que se nos han reducido 40% los casos de internación, pero sí aumentaron los casos en su totalidad por la mayor contagiosidad", sostuvo.

Frente al escenario complejor en el sistema de salud, Dobladez confirmó que el pico de contagios de esta temporada ya fue superado y que actualmente la provincia atraviesa una etapa de descenso. "Hoy la curva está bajando; el receso invernal, por supuesto, ayuda a esto porque en San Juan, entre docentes y alumnos, tenemos 210.000 personas que están de lunes a viernes en un ambiente de encierro", explicó.

Vacunas disponibles durante todo el año

Respecto de la campaña de inmunización, Dobladez aseguró que la provincia cuenta con dosis suficientes en todos los centros de salud e insistió en la importancia de completar el esquema, especialmente entre quienes integran los grupos de riesgo. " Aún hay dosis disponibles y están distribuidas en toda la provincia, así que insto a la gente que siga vacunándose. Vamos a seguir vacunando todo el año", indicó.

En ese sentido, aclaró que la vacuna no impide contraer la enfermedad, pero sí reduce significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones. "La vacunación no va a evitar un contagio que nos dé la gripe, pero sí evita los casos graves", remarcó.

Preparan la respuesta para otro virus estacional

El ministro también anticipó que el sistema sanitario ya trabaja en la prevención del virus respiratorio sincitial (VRS), cuya circulación suele incrementarse entre fines de julio y principios de agosto.

Como parte de esa estrategia, la provincia continúa vacunando a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación y, además, este año incorporó la aplicación de anticuerpos monoclonales a bebés prematuros o con enfermedades cardíacas o genéticas, con el objetivo de reducir el riesgo de cuadros graves durante la temporada de mayor circulación del virus.