El Ministerio de Educación de San Juan oficializó la suspensión de las clases para este jueves 24 de septiembre en todo el territorio provincial debido a la alerta por viento. La medida alcanza a todos los turnos y comprende a la totalidad de los niveles y modalidades del sistema educativo.

La decisión fue adoptada de manera preventiva luego de la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia.

El SMN mantiene para sectores de San Juan una alerta naranja por viento Zonda entre las 6 y las 18 de este jueves. Durante ese período se esperan velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Además, durante las primeras horas del jueves y nuevamente hacia la tarde-noche rige una alerta amarilla, con viento Zonda de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

De esta manera, durante toda la jornada del jueves no habrá actividad escolar en los establecimientos educativos de San Juan, independientemente del turno al que concurran los estudiantes.

Plan de Contingencia

Ante la suspensión de las actividades presenciales, el Ministerio de Educación informó que directivos y docentes deberán activar el Plan de Contingencia respectivo. Dicho mecanismo establece las pautas que deben seguir las instituciones educativas ante situaciones excepcionales que impidan el normal desarrollo de las clases presenciales.

A su vez, indicaron que se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas junto con los organismos correspondientes.

En caso de que se produzcan cambios en las condiciones previstas o se adopten nuevas medidas para la actividad escolar, serán comunicadas de manera oficial por el Gobierno de San Juan.