El tiempo en San Juan estará marcado este domingo 18 de octubre por la nubosidad y la posibilidad de chaparrones durante la segunda mitad del Día de la Madre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 21°C.

La mañana comenzará sin probabilidades de precipitaciones y con cielo mayormente nublado. La temperatura rondará los 17°C, mientras que el viento será prácticamente imperceptible, con velocidades de entre 0 y 2 km/h desde el sudoeste.

El panorama comenzará a cambiar durante la tarde. El SMN anticipa chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, justo durante una de las franjas de mayor actividad por los festejos familiares.

La máxima llegará a los 21°C y el viento soplará desde el este a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Los chaparrones podrían continuar durante la noche

La inestabilidad se mantendrá hacia las últimas horas del domingo. Para la noche también se prevé entre 10% y 40% de probabilidad de chaparrones.

La temperatura descenderá nuevamente hasta los 17°C y continuará el viento leve del sector este, sin ráfagas significativas previstas para este domingo.

De esta manera, quienes tengan previsto celebrar el Día de la Madre al aire libre deberán prestar atención a la evolución de las condiciones, principalmente después del mediodía.

Cómo seguirá el tiempo en San Juan

La inestabilidad podría extenderse durante el comienzo de la semana. Para el lunes 19 se espera un ascenso de la temperatura, con valores cercanos a los 25°C, aunque volvería a existir posibilidad de chaparrones durante la tarde y la noche.

El principal cambio estaría en el viento. Hacia la noche del lunes podrían registrarse velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h. Para martes y miércoles, en tanto, las máximas volverían a ubicarse alrededor de los 26°C.