San Juan tendrá el estreno mundial de “BROTHERS” en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario de San Juan presentará este sábado 7 de noviembre el estreno mundial de “BROTHERS”, una propuesta artística que combina música, interpretación y proyecciones visuales para recorrer el vínculo creativo y afectivo entre los hermanos Vincent y Theo Van Gogh. La función será a las 21, en la Sala Principal, en el marco de las celebraciones por los diez años de la institución cultural.

El espectáculo propone una experiencia sensorial y poética a partir de la relación entre los dos hermanos, cuya historia estuvo atravesada por el arte, el acompañamiento y un profundo lazo afectivo. La propuesta tendrá como eje la creación musical y la interpretación del maestro Jorge Bosso, junto al reconocido cellista Eduardo Vassallo.

Ambos músicos protagonizarán un diálogo sonoro entre sus violonchelos, acompañados por las armonías de la Camerata San Juan, Orquesta Escuela. A esta combinación se sumará un dispositivo de proyecciones visuales diseñado como parte central del espectáculo, con el objetivo de complementar la interpretación musical y ampliar la experiencia del público.

Un estreno mundial en el décimo aniversario del Teatro del Bicentenario

La presentación de “BROTHERS” forma parte de la programación especial por los diez años del Teatro del Bicentenario y representa una apuesta por la producción propia y la creación artística contemporánea en San Juan.

Con este estreno mundial, la institución busca fortalecer su perfil como espacio de desarrollo cultural y generar propuestas que integren diferentes disciplinas artísticas.

La realización cuenta con el apoyo de la Fundación Amigos del Teatro del Bicentenario, a través de la Ley de Mecenazgo Cultural, y el patrocinio de Señor González, Concesionario Oficial Toyota en San Juan.

Entradas y precios para ver BROTHERS en San Juan

La función será el sábado 7 de noviembre a las 21, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Las entradas generales tienen un valor de $40.000 para las ubicaciones numeradas de las categorías roja y azul.

Además, quienes compren sus tickets durante la preventa podrán acceder a un 50% de descuento utilizando el código promocional BROTHERS.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma tuentrada.com o presencialmente en la boletería del teatro.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9:30 a 14.