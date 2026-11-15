Tras el fuerte temporal que afectó a distintas zonas productivas de la provincia, el pronóstico indica máximas que alcanzarán los 30°C tanto para este domingo como para el inicio hábil de la semana, acompañadas por precipitaciones intermitentes.

Luego de una noche del viernes marcada por fuertes tormentas y caída de granizo en varios puntos del territorio provincial, las condiciones meteorológicas continuarán inestables durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana en San Juan, según los datos oficiales de los reportes climáticos.

Para este domingo 15 de noviembre, el pronóstico anticipa una jornada cálida pero marcada por la inestabilidad. La temperatura mínima prevista es de 21°C, mientras que la máxima trepará hasta los 30°C. El esquema horario estará atravesado por la probabilidad de precipitaciones:

Madrugada: Se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, con vientos del sur de 7 a 12 km/h y una temperatura de 21°C.

Mañana: El cielo se presentará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias baja (0% a 10%), vientos leves del sur de 13 a 22 km/h y 25°C.

Tarde: Retornan las condiciones de chaparrones (10% a 40% de probabilidad) con una temperatura que alcanzará los 30°C y vientos predominantes del este de 13 a 22 km/h.

Noche: Continuará la inestabilidad con presencia de tormentas aisladas (10% a 40% de probabilidad), vientos del sureste de 13 a 22 km/h y el termómetro ubicándose en los 25°C.

El pronóstico para el lunes

De cara al lunes 16 de noviembre, el escenario atmosférico mantendrá características similares. Las marcas térmicas se mantendrán estables, registrando una mínima de 20°C y una máxima que volverá a tocar los 30°C.

Las probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas se extenderán a lo largo de las distintas franjas horarias de la jornada, combinándose con vientos leves de direcciones variables y cielos mayormente cubiertos, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles alertas a corto plazo.