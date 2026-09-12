San Juan aparece como la provincia de Cuyo con menor riesgo frente a los efectos del fenómeno de El Niño, pero las autoridades decidieron anticiparse y ya comenzaron a trabajar de manera preventiva. Protección Civil avanza junto a los municipios ante un escenario que podría dejar lluvias por encima de lo habitual y que, además, estará condicionado por la importante acumulación de nieve en la Cordillera.

El panorama fue analizado durante una reunión regional realizada en Mendoza, de la que participaron representantes de Mendoza, San Juan y San Luis, junto con funcionarios nacionales. El encuentro se desarrolló en el marco del Consejo Regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) Cuyo.

Tras participar del encuentro, Diego Morales, director de Protección Civil de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que, dentro del mapa regional de riesgo, la provincia se encuentra en una situación más favorable que sus vecinas. “San Juan es una de las provincias menos afectadas”, aseguró.

Sin embargo, Morales aclaró que esto no significa que la provincia quede al margen del fenómeno, sino que su impacto sería de menor intensidad que en Mendoza y San Luis. “Vamos a tener algunos coletazos de El Niño y esto va a implicar que va a llover más de la cuenta de lo que siempre ha estado lloviendo en la provincia”, advirtió.

Durante la reunión también se analizaron mapas de riesgo de inundaciones y se presentó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027. Para la región de Cuyo se esperan precipitaciones por encima de los valores normales, aunque el impacto será diferente en cada una de las provincias.

Pese a tener un escenario menos comprometido, San Juan ya puso en marcha distintas acciones preventivas. Protección Civil comenzó a reunirse con los municipios para identificar las zonas más vulnerables, relevar posibles centros de evacuación y conocer la capacidad operativa disponible en cada departamento.

A las mayores precipitaciones previstas se suma otra preocupación: la acumulación de nieve en la Cordillera. Según explicó Morales, el deshielo podría incrementar los caudales de ríos y diques durante los próximos meses, por lo que ese escenario también es seguido de cerca por las autoridades.

En ese marco, Protección Civil trabaja junto a Hidráulica, Obras Sanitarias y otras áreas provinciales para anticiparse a posibles complicaciones. “El fenómeno de El Niño, dentro del contexto del país, es de los que menos vamos a sufrir, pero eso no quiere decir que no vayamos a tenerlo”, remarcó Morales.