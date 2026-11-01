La Iglesia de San Juan anunció un cronograma de misas especiales en distintos departamentos para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Aunque el Pontífice no llegará a la provincia, los fieles podrán participar de celebraciones organizadas en parroquias y capillas de los cuatro decanatos, además de actividades destinadas a los jóvenes y transmisiones desde Buenos Aires.

La propuesta, denominada “Vayan y anuncien”, fue difundida por el Arzobispado de San Juan de Cuyo. Las próximas actividades comenzarán el martes 3 de noviembre, a las 20, en la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados, correspondiente al Decanato Oeste.

El sábado 7 y domingo 8, las celebraciones continuarán en las parroquias y capillas del Decanato Norte, durante sus misas habituales. Ese mismo domingo, a las 20, habrá encuentros simultáneos en Albardón, La Laja y Valle Fértil.

Las iglesias donde se celebrarán las misas

En el Decanato Este, las actividades del domingo 8 de noviembre se desarrollarán en tres templos. Uno será la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, ubicada en Albardón.

También se celebrará una misa en la parroquia Santa Bárbara, en La Laja, mientras que los fieles de Valle Fértil podrán participar en la parroquia San Agustín. Las tres celebraciones están previstas para las 20.

En el caso del Decanato Norte, el Arzobispado no estableció un único lugar de encuentro. Las misas especiales se incorporarán a las celebraciones habituales de cada parroquia y capilla durante el sábado 7 y domingo 8, por lo que los asistentes deberán consultar los horarios de sus respectivas comunidades.

El programa comenzó el sábado 31 de octubre con una misa en el Santuario Inmaculado Corazón de María de Fátima, correspondiente al Decanato Sur.

Una celebración especial para los jóvenes

Además de las actividades departamentales, el Arzobispado organizó una jornada en la Iglesia Catedral de San Juan para el martes 10 de noviembre.

A las 19 se celebrará una misa destinada especialmente a los jóvenes. Posteriormente, desde las 20, se transmitirá en vivo el encuentro que León XIV mantendrá con la juventud en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

La actividad permitirá que quienes no puedan viajar participen desde la provincia de uno de los momentos centrales de la visita papal.

Para esa jornada, la Catedral contará con las pantallas gigantes anunciadas previamente por las autoridades eclesiásticas, que permitirán seguir las celebraciones junto a otros fieles.

La última jornada se podrá seguir desde la Catedral

El miércoles 11 de noviembre, desde las 9, la Iglesia Catedral también transmitirá en vivo la misa que León XIV celebrará en Luján, Buenos Aires.

Se tratará de la última gran celebración del Pontífice en territorio argentino antes de continuar su gira por Sudamérica rumbo a Perú.

De esta manera, la Iglesia sanjuanina busca extender las actividades de la visita papal más allá de los lugares donde estará presente León XIV, con celebraciones distribuidas en distintos puntos de la provincia.

El cronograma permitirá que los fieles participen tanto en sus comunidades departamentales como en los encuentros centrales organizados en la Catedral, sin necesidad de trasladarse fuera de San Juan.