San Juan tendrá un jueves 26 de noviembre marcado por las lluvias, las tormentas y el viento. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían mantenerse durante toda la jornada y las ráfagas alcanzarían entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la noche.

La temperatura oscilará entre los 20°C de mínima y los 29°C de máxima. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que por la tarde se mantendrán condiciones similares.

Sin embargo, hacia la noche aumentará la posibilidad de lluvias. Para ese período, el pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, acompañada por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la noche podrían aumentar hasta los 13 y 22 km/h, con ráfagas más intensas.

¿Cuándo mejora el tiempo en San Juan?

De acuerdo con el pronóstico, el viernes 27 llegaría con mejores condiciones meteorológicas. Se espera una jornada parcialmente nublada, con una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 19°C.

Además, la probabilidad de precipitaciones será baja, con valores de entre el 0% y el 10% durante el día y sin lluvias previstas para la noche.