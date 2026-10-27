San Juan tendrá un Centro de Exposición y Negocios durante las competencias Ironman y 51.50, con el objetivo de mostrar la producción local y generar oportunidades comerciales. El espacio estará abierto del miércoles 28 de octubre al domingo 1 de noviembre, de 11 a 21, en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario.

La propuesta reunirá productos y servicios de empresas vinculadas con distintos sectores de la economía provincial, entre ellos la alimentación saludable, la indumentaria, la tecnología y las herramientas deportivas. La iniciativa apunta a acercar la oferta exportable sanjuanina tanto a los visitantes que lleguen por las competencias como a potenciales compradores y representantes de empresas.

Qué se podrá encontrar en el espacio

El Centro de Exposición y Negocios ofrecerá una muestra de productos y propuestas comerciales de firmas locales. La variedad de rubros busca reflejar las capacidades productivas de San Juan y dar visibilidad a emprendimientos que pueden encontrar oportunidades de crecimiento dentro y fuera del país.

La convocatoria está dirigida tanto a los sanjuaninos como a los turistas que visiten la provincia durante los días de las competencias. La intención es que el público pueda recorrer los puestos, conocer los productos y tomar contacto directo con las empresas participantes.

Una oportunidad comercial en el marco del Ironman

La realización de la exposición coincidirá con la llegada de deportistas, acompañantes y visitantes por las pruebas Ironman y 51.50. En ese contexto, la iniciativa busca aprovechar la convocatoria deportiva para promocionar la producción provincial y fortalecer los vínculos entre las empresas locales y nuevos públicos.

El espacio funcionará durante cinco jornadas consecutivas, con entrada a partir de las 11 y cierre a las 21, en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario. De esta manera, San Juan sumará una propuesta comercial a la agenda de actividades prevista alrededor de uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria de la provincia.