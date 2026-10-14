San Juan tendrá su primer Festival de Terror con libros, arte y videojuegos

La provincia se prepara para recibir a ABISMO, el primer Festival de Terror organizado por Nexos, un grupo dedicado a la creación y la gestión cultural. La propuesta se desarrollará durante el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, de 16 a 20.30, con actividades vinculadas a la literatura, la ilustración, el cine, los videojuegos y otras expresiones artísticas relacionadas con el género.

El encuentro tendrá dos sedes en la Ciudad de San Juan: el Museo de la Historia Urbana, ubicado en el parque, y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. El objetivo es generar un espacio para visibilizar y promover el trabajo de escritores, ilustradores, artistas visuales y creadores que exploran las historias de terror y el universo de lo oscuro.

La programación incluirá una feria temática, muestras de artistas, proyecciones de cortometrajes sanjuaninos, conferencias, talleres y presentaciones editoriales. También habrá propuestas vinculadas al desarrollo de videojuegos y al fenómeno paranormal.

La programación del Festival de Terror

Las actividades comenzarán el viernes 16 de octubre con una feria temática de terror, de 16 a 20, y una muestra de artistas visuales del colectivo Ilustrabondi, en el Museo de la Historia Urbana. En ese mismo horario se proyectarán cortometrajes de terror realizados en San Juan, con curaduría de Daniel Gil.

A las 16, el Museo Franklin Rawson será sede de la conferencia Los monstruos y el horror mudo en la historieta, a cargo de Dolores Alcatena. La actividad será gratuita y abierta a todo público.

La jornada también incluirá la presentación del videojuego Mazo trampea'o, a cargo de Rojo Punzó Games, con una propuesta de prueba destinada a los aficionados a los videojuegos.

El sábado 17, la agenda comenzará con el workshop Narrativa gráfica del terror, que dictará Dolores Alcatena en el Museo Franklin Rawson, de 14 a 16.30. La actividad será arancelada y tendrá un costo de $25.000.

Desde las 16 y hasta las 20, el Museo de la Historia Urbana volverá a recibir la feria temática y la muestra del colectivo Ilustrabondi.

A las 18 se realizará la premiación del concurso de cuentos de terror. Luego, entre las 18.15 y las 18.45, habrá presentaciones de los libros 202X, de Maximiliano Martín; Lo que la luz no toca, de Melisa Cabello; y Camatumba, de Alejandra Bondanza.

La programación continuará a las 18.45 con la charla Encuentro paranormal, a cargo del equipo de Miércoles Paranormal. Finalmente, a las 19.15, se entregarán los premios del concurso de ilustración.

Concursos y entradas

Como parte de las actividades previas al festival, Nexos organizó dos concursos con premios: uno de cuentos de terror, destinado a escritores y aficionados a la narrativa, y otro de póster del festival, orientado a diseñadores, ilustradores y artistas visuales.

Las entradas generales para ABISMO tendrán un valor de $3.000, con promociones para la compra en cantidad. El workshop de narrativa gráfica, en cambio, tendrá un costo adicional de $25.000.

El festival cuenta con el apoyo de la Ley de Mecenazgo de la provincia, además del patrocinio de Banco San Juan y la Fundación Banco San Juan.

Para consultar sobre las actividades, las inscripciones y las promociones, los interesados pueden comunicarse con la organización a través de Instagram, en la cuenta @nexos.gc, o escribir al correo electrónico nexos.cultura@gmail.com.