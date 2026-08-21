Lo que comenzó como una idea entre amigos y al ritmo de una tendencia que explotó en las redes sociales llegará por primera vez a San Juan en formato de competencia. El próximo domingo 6 de septiembre, el Parque de Mayo será escenario de un torneo de “farmear aura” que ya reúne entre 45 y 50 inscriptos y que, además de buscar al equipo con más “aura”, tendrá un fin solidario.

La iniciativa es impulsada por un grupo de jóvenes sanjuaninos y tendrá como organizador a Sergio Gallastegui, quien contó a DIARIO HUARPE que la convocatoria tuvo una respuesta mayor a la esperada y todavía aguardan que se sumen más participantes durante los próximos días.

“Hay como 45 personas, entre 45 y 50. Imaginate, ya estoy acá y se van a inscribir un montón de personas más”, explicó Gallastegui sobre la repercusión que alcanzó la propuesta.

Sergio Gallastagui, uno de los organizadores del evento.

La competencia se realizará en modalidad dos contra dos y está prevista para el domingo 6 de septiembre en el Parque de Mayo. Si bien el horario todavía no fue confirmado oficialmente, los organizadores estiman que la actividad comenzará alrededor de las 16.

La idea nació a partir del fenómeno de “farmear aura”, una expresión que se popularizó principalmente entre los jóvenes y que hace referencia, en tono humorístico, a realizar acciones, gestos o demostraciones que hacen que una persona gane “puntos de aura” frente a los demás.

“Estábamos una noche con los vagos, pensando, y de la nada dijimos que estaba muy de moda lo del aura. Empezamos a volvernos locos con el tema y dijimos: ‘¿Y si hacemos el campeonato de aura acá en San Juan?’”, relató Gallastegui.

Lo que inicialmente surgió como una ocurrencia terminó convirtiéndose en una convocatoria abierta. Según el organizador, la intención es que no quede reducida únicamente a quienes compitan, sino que también se transforme en una tarde para compartir. “La idea es que vengan todos. Es un momento para compartir en familia, venir a tomar mate y sacar risas a la gente”, señaló.

Premios y una campaña solidaria

El torneo tendrá premios en efectivo para las duplas que logren imponerse. Hasta el momento, el primer puesto recibirá $75.000, mientras que el segundo obtendrá $25.000. Los montos podrían modificarse de acuerdo con lo que consigan recaudar los organizadores.

Sin embargo, detrás de la competencia también habrá una acción solidaria. Para participar, la organización prevé solicitar productos no perecederos o juguetes que posteriormente serán destinados a personas que los necesiten.

“Vamos a ayudar a los niños que están en los hospitales, a chicos que les falta y a gente en situación de calle”, explicó Gallastegui. Además, indicó que habilitaron una cuenta de Mercado Pago para reunir dinero destinado a las acciones solidarias.

La posibilidad de llevar la competencia a nivel nacional

El fenómeno no se limita a San Juan. Los organizadores locales ya mantienen contacto con grupos de Santa Cruz, Mendoza, Chubut y Río Negro que desarrollan iniciativas similares.

Incluso, Gallastegui adelantó que el crecimiento de la propuesta podría desembocar en una segunda edición de mayor alcance. “Si esto tiene mucha repercusión, vamos a hacer una segunda fecha que va a ser a nivel nacional”, anticipó.

La iniciativa también despertó críticas en las redes sociales, principalmente de usuarios que cuestionaron este tipo de competencias. Gallastegui aseguró que toman los comentarios con humor y remarcó el objetivo que persiguen detrás del evento.

“Por ahí me da un poco de risa, pero no tengo ningún problema con los comentarios. La gente opina desde su punto de vista. Nosotros lo que hacemos es una campaña solidaria para ayudar a las personas”, sostuvo.

Con cerca de 50 personas anotadas hasta el momento y la expectativa de sumar nuevos participantes, la primera competencia sanjuanina de “farmear aura” se prepara para desembarcar en el Parque de Mayo combinando el fenómeno viral, el entretenimiento y una colecta solidaria.