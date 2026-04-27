El calendario escolar 2026 ya tiene confirmadas las fechas del receso invernal y, en el caso de San Juan, las vacaciones de invierno se desarrollarán del 6 al 17 de julio, según se informó oficialmente.

De esta manera, la provincia integrará el primer grupo de jurisdicciones del país que comenzarán el descanso en la primera quincena del mes, junto a distritos como Córdoba, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

El esquema definido a nivel nacional establece un calendario escalonado que divide las vacaciones en tres períodos a lo largo de julio, con el objetivo de ordenar el ciclo lectivo y, al mismo tiempo, favorecer el turismo interno durante la temporada invernal.

En ese marco, un segundo grupo de provincias tendrá su receso entre el 13 y el 24 de julio, mientras que un tercer bloque (que incluye a Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) iniciará las vacaciones más tarde, del 20 al 31 de julio.

La organización escalonada busca evitar la superposición total de fechas en todo el país, permitiendo una mejor distribución del flujo turístico y facilitando la planificación de las familias durante el receso escolar.