San Juan celebrará la llegada de la primavera con un particular desfile de animales que tendrá disfraces, premios y distintas sorpresas. La propuesta se realizará el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Parque de Mayo.

La actividad convocará a familias junto a sus mascotas en el sector ubicado en inmediaciones de Urquiza y 25 de Mayo. Durante la jornada habrá una pasarela especialmente preparada para los animales y se premiará a los mejores disfraces.

El desfile se realizará en el Parque de Mayo.

Un desfile con premios y regalos para las mascotas

La propuesta busca generar un encuentro recreativo para disfrutar en familia y celebrar la primavera junto a los animales de compañía.

Además de los premios para los disfraces destacados, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable estará presente durante la jornada y entregará regalos destinados a las mascotas.

Desde la organización anticiparon también que habrá distintas sorpresas durante la tarde y una “alfombra roja” para que los animales puedan desfilar.

Qué hay que llevar para participar

Quienes asistan deberán mantener a sus mascotas con correa durante toda la actividad debido a la cantidad de personas y animales que se espera en el lugar.

También recomendaron llevar agua para mantenerlas hidratadas y bolsas para recoger sus heces y conservar limpio el espacio público.

El desfile comenzará a las 17 y se desarrollará en el Parque de Mayo, en la zona de Urquiza y 25 de Mayo.