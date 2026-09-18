San Juan tendrá un fin de semana cargado de propuestas deportivas entre este viernes 18 y el domingo 20 de septiembre. La agenda incluirá competencias, encuentros recreativos y actividades gratuitas destinadas tanto a deportistas como a familias.

Uno de los principales atractivos será FestiJoven 2026, que tendrá lugar este domingo 20 en el Parque de Mayo, en Capital, como parte de los festejos por la llegada de la primavera.

Entre las 15:30 y las 21, el espacio deportivo ofrecerá tenis de mesa, sapo, penales a Dibu Martínez, fútbol-tenis, básquetbol, skate park, bikers, rollers y parkour, entre otras opciones.

Hockey y escuelas deportivas

Este viernes 18, desde las 19:30, se realizará un nuevo encuentro de Escuelas de Iniciación Deportiva de hockey en el playón multideportivo del Barrio Andacollo, en Chimbas.

También participarán Unión del Sur Hockey, Unión Favaloro y Unión Amistad.

Rugby y hockey en Santa Lucía

El rugby tendrá uno de sus partidos destacados el sábado 19. Desde las 16, la Selección Sanjuanina masculina de menores de 17 años recibirá a la Selección de Chile en cancha de San Juan Rugby, por la segunda fecha del Campeonato Argentino.

Ese mismo día se desarrollará la 14° edición del Piuquencito, un tradicional encuentro de rugby y hockey sobre césped.

En rugby, las categorías M5 a M10 jugarán de 10 a 12:30, mientras que los M11 y M12 lo harán de 14 a 16:30.

En hockey, las categorías Sub 10 tendrán actividad de 9 a 11 y las Sub 6 y Sub 8 competirán de 11 a 13.

Noche de boxeo

La Unión Vecinal de Villa Obrera será sede este viernes, desde las 21, de una velada con diez combates.

Los primeros seis serán exhibiciones, mientras que la cartelera principal tendrá cuatro peleas. José Muñoz enfrentará a Elian Olivera en 56 kilos; Agustín Goyochea se medirá con Elías Alcaraz en 81 kilos; Federico Acosta, de San Juan, peleará ante Matías Guajardo, de Mendoza; y Santiago Muñoz se enfrentará con Alejo Ruarte en el combate de fondo.

Ciclismo en distintos puntos de San Juan

La temporada de pista de la Federación Ciclista Sanjuanina se reanudará el domingo 20, desde las 17, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

En tanto, el cierre del torneo invernal de Libres y Máster será este sábado 19 en el Circuito Villicum. La concentración comenzará a las 13:30 y las largadas se realizarán desde las 14.

Además, el domingo se realizará un Bici Tour por el aniversario de Ciclistas Amateur. La actividad será de 8 a 12, con largada desde el boulevard de Carpintería, Pocito.

Rally de Travesía en Jáchal

Desde este viernes y hasta el domingo se disputará en Jáchal la cuarta fecha del Campeonato Sanjuanino de Rally de Travesía.

Más de 120 pilotos participarán de una competencia que tendrá 60 kilómetros efectivos de carrera y otros 120 de enlace.

El Gran Premio llevará el nombre de José Nahuel Moreira Páez, en homenaje a un referente local del deporte motor. La rampa simbólica se realizará este viernes a las 22 en la Plaza Departamental.

Artes marciales en el Aldo Cantoni

El domingo 20, de 12 a 22, el estadio Aldo Cantoni albergará Cuyo Comba, un torneo organizado por la Asociación Sanjuanina de Kickboxing.

Participarán deportistas de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y Chile en disciplinas como kickboxing, MMA, K1 y boxeo.

La jornada incluirá 15 combates, con títulos y cinturones en juego.

Olimpiadas de escuelas técnicas

Desde el sábado 19 y hasta el viernes 25 de septiembre se desarrollarán en Sarmiento las 38° Olimpiadas para Personal de Escuelas Técnicas y Agrotécnicas.

Participarán alrededor de 400 personas provenientes de Cuyo y el Noroeste argentino. La sede principal será la Escuela Agrotécnica de Media Agua y el acto inaugural se realizará este sábado, a las 20, en la Plaza Departamental.