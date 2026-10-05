San Juan tendrá un inicio de semana nublado y con temperaturas de hasta 24°C

San Juan tendrá un inicio de semana con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas. De acuerdo con el pronóstico, este lunes 5 de octubre se presentará sin precipitaciones y con una máxima de 22°C, mientras que para el martes se espera un leve ascenso térmico, con una máxima estimada en 24°C.

Durante la mañana de este lunes, la temperatura rondará los 12°C y el cielo permanecerá mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será del 0%, mientras que el viento soplará entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del Este.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 22°C, con condiciones similares y cielo mayormente nublado. El viento mantendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h, aunque cambiará su dirección predominante hacia el Noroeste. No se prevén ráfagas.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 16°C. El cielo continuará mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias, y el viento seguirá soplando del Noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para el martes 6 de octubre, el pronóstico anticipa otra jornada mayormente nublada en San Juan. Durante la madrugada se esperan unos 14°C, con viento del Noroeste de entre 13 y 22 km/h.

En la mañana, la temperatura se ubicará alrededor de los 16°C y la probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0% y 10%. Por la tarde llegará el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 24°C.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 20°C. El cielo continuará mayormente nublado y se mantendrá el viento del Noroeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, San Juan atravesará las primeras dos jornadas de la semana con predominio de nubosidad, temperaturas agradables durante las horas centrales y sin lluvias significativas previstas.