Durante septiembre se realizará en San Juan el Laboratorio de Exploración Electrónica, una propuesta que combina electrónica, sonido, arte y tecnología desde una perspectiva basada en la filosofía del “Hazlo Tú Mismo” (DIY).

La actividad estará a cargo de PRIMO, colectivo artístico integrado por Diego Villarroel y Sebastián Castro, y propone cuatro encuentros de experimentación y aprendizaje colectivo. El objetivo será que los participantes exploren las posibilidades creativas de la electrónica a partir de la construcción de un dispositivo sonoro.

A lo largo del laboratorio se trabajará de manera práctica con circuitos, componentes electrónicos y materiales recuperados. La propuesta plantea acercarse al funcionamiento de los dispositivos mediante la exploración, la modificación y el juego, sin limitar la experiencia al uso convencional de la tecnología.

Desde PRIMO buscan que el laboratorio funcione como un espacio de encuentro entre distintas disciplinas y, al mismo tiempo, como una oportunidad para pensar la relación cotidiana con los dispositivos electrónicos.

La iniciativa parte de una idea central: comprender la tecnología no solamente como un producto terminado que se consume o utiliza, sino también como un objeto que puede ser abierto, intervenido, modificado y reconstruido.

Una propuesta sin conocimientos previos

El Laboratorio de Exploración Electrónica está destinado a personas interesadas en experimentar con sonido, electrónica y tecnología. No será necesario contar con conocimientos previos para participar.

Durante los cuatro encuentros, los asistentes podrán familiarizarse con diferentes componentes y circuitos mientras avanzan en la construcción de un dispositivo sonoro.

La modalidad será principalmente práctica y estará orientada al aprendizaje colectivo, con una dinámica que combina experimentación y producción.

Quiénes dictan el laboratorio

La actividad será coordinada por PRIMO, un colectivo artístico integrado por Diego Villarroel y Sebastián Castro. El grupo desarrolla desde 2018 talleres, eventos, exposiciones y diferentes acciones interdisciplinarias relacionadas con el arte, la tecnología y la experimentación.

La propuesta se inscribe en esa trayectoria y busca generar un espacio donde las herramientas tecnológicas puedan ser exploradas desde una perspectiva artística y creativa.

Cuándo y dónde será

El laboratorio comenzará el jueves 3 de septiembre y continuará durante los cuatro jueves del mes.

Los encuentros se desarrollarán de 16:30 a 19:00, en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en avenida Libertador 3339 Oeste, Rivadavia.

El arancel para participar es de $60.000 y los cupos son limitados.

Datos de la actividad

Inicio: jueves 3 de septiembre.

Duración: cuatro encuentros, todos los jueves de septiembre.

Horario: 16:30 a 19.

Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural, avenida Libertador 3339 Oeste, Rivadavia.

Arancel: $60.000.

Dictado: PRIMO, Diego Villarroel y Sebastián Castro.

Requisitos: no se necesitan conocimientos previos.

Contacto: 264 673060 / 264 5854062.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción a través del formulario habilitado por la organización.