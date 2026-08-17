San Juan comenzará la semana con un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Para este lunes 17 de agosto se esperan lluvias durante prácticamente toda la jornada, bajas temperaturas y viento del sector sur. A este panorama se suma una alerta meteorológica por nevadas que alcanza a sectores de la provincia.

Según el pronóstico, durante la madrugada la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que desde la mañana aumentará y se mantendrá entre el 40% y el 70% durante el resto del día.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El frío también será protagonista. La temperatura rondará los 9°C durante la madrugada, descenderá hasta los 6°C por la mañana y alcanzará apenas los 8°C durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro volverá a bajar y podría ubicarse cerca de los 5°C.

En cuanto al viento, se espera que predomine desde el sector sur. Durante la madrugada y la mañana tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que por la tarde podría intensificarse hasta alcanzar entre 23 y 31 km/h.

Además, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora, lo que reforzará la sensación de frío en buena parte de la jornada.

Alerta por nevadas en San Juan

El panorama estará acompañado por una alerta por nevadas para sectores de San Juan. Las condiciones podrían generar acumulación de nieve principalmente en las áreas alcanzadas por la advertencia, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y al estado de las rutas antes de viajar.

De esta manera, después de las condiciones registradas durante el fin de semana, San Juan tendrá un lunes plenamente invernal, con paraguas y abrigo como protagonistas para arrancar la semana.