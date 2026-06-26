San Juan avanza en la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas que busca ordenar la relación entre el sistema de seguridad provincial y el ejercicio de la abogacía. La iniciativa surge de una serie de reuniones entre la Secretaría de Seguridad y el Foro de Abogados, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, transparentar los procedimientos y reducir conflictos en la intervención cotidiana de fuerzas policiales, el Servicio Penitenciario y los profesionales del derecho.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo central del manual es establecer pautas claras para el trabajo conjunto entre abogados y fuerzas de seguridad. Además, el funcionario sostuvo que la propuesta "busca fortalecer el ejercicio diario y permanente que hace un abogado cuando trabaja, fortaleciendo lo que es el Estado de derecho y las garantías constitucionales, y también, de este lado, la respuesta del Estado”.

Delgado indicó que, si bien existen normativas específicas para cada sector, el proyecto surge de la necesidad de mejorar la articulación institucional a partir de planteos del Foro de Abogados, pero remarcó que el objetivo es “fortalecer este vínculo y que la relación sea más transparente y colaborativa”.

En ese marco, afirmó que la iniciativa busca consolidar el funcionamiento del sistema institucional provincial. “Esto nos lleva a fortalecer el mismo Estado de derecho, la democracia, el espíritu republicano, la gestión diaria del gobierno de la provincia y la tarea que hace el Foro de Abogados”, expresó.

El proceso ya está en marcha y prevé un plazo de hasta 90 días para su implementación, aunque podría concretarse antes. “Todo depende de los primeros avances, yo creo que antes de los 90 días este manual va a ser una realidad”, anticipó.

Uno de los puntos de partida del proyecto fue una denuncia pública por presuntos malos tratos en el vínculo entre abogados y fuerzas de seguridad, que derivó en intervenciones judiciales. “Hubo un abogado que hizo una presentación por malos tratos en ese vínculo relacional con la fuerza de seguridad”, recordó.

A partir de ese episodio se conformó una comisión interdisciplinaria con representantes de todos los sectores involucrados: la Policía, representada por Fabio Cabrera; el Servicio Penitenciario; la Secretaría de Seguridad, por Virginia Sánchez; y el Instituto de Derecho Penal, por Mario Padilla.

El objetivo final es que el manual no quede limitado a su elaboración formal, sino que se aplique efectivamente en todos los niveles del sistema. “Hay que bajar este manual a toda la parte policial y penitenciaria, que llegue hasta el último agente”, concluyó.

Con esta iniciativa, San Juan busca consolidar un esquema de trabajo conjunto entre seguridad y justicia, con reglas comunes que ordenen la práctica institucional y fortalezcan la coordinación entre los distintos actores del sistema.