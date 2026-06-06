San Juan tendrá un sábado fresco y con cielo mayormente nublado

El sábado se presentará con cielo mayormente nublado en San Juan y sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el pronóstico, la mañana comenzará con una temperatura de 10°C y una probabilidad de precipitaciones del 0%. El viento soplará desde el sector noroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará la máxima prevista de 17°C. El cielo continuará mayormente nublado y el viento rotará al sector sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la noche, las condiciones se mantendrán estables. La temperatura descenderá hasta los 16°C y la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 0 y el 10%. El viento predominante llegará desde el sur, también con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, el sábado transcurrirá con abundante nubosidad, temperaturas frescas y sin previsión de precipitaciones en la provincia.