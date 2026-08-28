San Juan tendrá un taller para pintar miniaturas

Anibashing sumará este fin de semana una propuesta destinada a quienes quieran acercarse por primera vez al mundo del modelismo y la pintura de miniaturas. Se trata de talleres prácticos de aproximadamente 40 minutos a una hora, en los que los participantes recibirán una miniatura y los materiales necesarios para pintarla durante la actividad.

La propuesta estará a cargo de Nicolás Delaporte, organizador del evento, y tendrá dos alternativas: un taller para pintar un Space Marine del universo Warhammer y otro dedicado a miniaturas de Pokémon. También existirá la posibilidad de participar de ambas experiencias, abonando la inscripción correspondiente a cada una.

Según explicó Delaporte, el objetivo es que los asistentes no se limiten a observar una demostración, sino que puedan realizar su propia miniatura y llevarla terminada a sus hogares.

“La idea es que la persona aprenda en esos 45 minutos, una hora, técnicas básicas de lo que vendría a ser el layering, o la pintura en capas”, explicó el organizador.

Una introducción al pintado de miniaturas

Durante el taller se brindarán conocimientos iniciales para quienes no tienen experiencia. Entre los contenidos se incluirán explicaciones sobre el imprimado, las condiciones necesarias para realizarlo y el uso adecuado de las pinturas.

También se enseñará cómo diluir correctamente la pintura para evitar que cubra los detalles de las miniaturas y se trabajarán técnicas de pintura en capas, conocidas como layering. La intención es que los participantes puedan alcanzar un nivel denominado tabletop standard, utilizado para obtener miniaturas con una terminación adecuada para jugar y exhibir.

La actividad también abordará cuestiones relacionadas con los materiales. Los organizadores explicarán por qué se utilizan determinadas pinturas para este tipo de trabajos y cuáles son las diferencias respecto de un acrílico convencional.

De esta manera, el taller busca funcionar como una primera aproximación al hobby, con herramientas que los participantes puedan luego aplicar por su cuenta.

Qué incluye la inscripción

El valor de cada taller será de $10.000 e incluirá la miniatura que cada participante deberá pintar y todos los materiales necesarios para realizar la actividad.

En el caso de quienes quieran participar de las dos propuestas, deberán abonar la inscripción correspondiente a ambos talleres.

Delaporte aclaró que los materiales proporcionados durante la actividad son para ser utilizados en el taller y no forman parte de lo que el participante se lleva a su casa. El único producto incluido para llevar es la miniatura trabajada.

No obstante, quienes quieran continuar con la actividad después del evento podrán adquirir insumos en el lugar, ya que los organizadores dispondrán de materiales para la venta durante los descansos.

Una experiencia práctica

La propuesta apunta a que quienes se acerquen puedan completar una primera miniatura y, al mismo tiempo, incorporar conocimientos para continuar desarrollando el hobby.

“Después de las explicaciones que se le va a dar a la persona, puede seguir instruyéndose o consultando”, señaló Delaporte, al destacar que la actividad está pensada como un punto de partida para quienes quieran continuar pintando miniaturas en sus hogares.