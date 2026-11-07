San Juan tendrá una nueva oportunidad para los jóvenes que buscan su primer empleo o necesitan mejorar sus herramientas para ingresar al mercado laboral. La segunda edición de “Mi Primera Chamba” se realizará el jueves 12 de noviembre, de 17 a 21, en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada gratuita, inscripción previa y un cupo máximo de 500 participantes.

La feria, organizada por la Fundación Eco San Juan (Funeco), reunirá a consultoras de recursos humanos, oficinas municipales de empleo y representantes de instituciones vinculadas con la actividad productiva. Los asistentes podrán recibir orientación, participar de talleres y conocer qué buscan las empresas al momento de incorporar trabajadores.

La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes que buscan insertarse laboralmente, incluidos quienes todavía no tienen experiencia. Pueden participar interesados desde los 18 años.

Qué actividades habrá en la feria laboral

La jornada comenzará a las 17 con la acreditación de los participantes y la apertura de los stands. Media hora después, Sofía Amaya, del Grupo Ceta, estará a cargo de un taller de habilidades blandas y empleabilidad.

La capacitación abordará aspectos que suelen evaluarse en los procesos de selección, como la comunicación, la presentación personal y la preparación para entrevistas.

A las 18.10, Nahuel Mareca, de Origen Empresarial, encabezará una charla sobre reclutamiento laboral e inteligencia artificial. La charla abordará los cambios en los procesos de selección.

Luego habrá un espacio para recorrer los stands y conversar con representantes de las organizaciones participantes. A las 19.30 está prevista una charla vinculada con la minería, centrada en los proyectos y las tareas que cumplen los diferentes profesionales dentro de esa actividad.

Municipios y consultoras participarán del encuentro

La exposición contará con la presencia de las oficinas de empleo de Capital, Rawson, Chimbas y Rivadavia. También participarán consultoras de recursos humanos, cámaras y otras instituciones relacionadas con la inserción laboral.

En los puestos, los asistentes podrán solicitar información sobre capacitaciones, búsqueda de empleo y requisitos habituales de contratación. El objetivo es facilitar un contacto directo con personas que trabajan en selección de personal y orientación profesional.

La cifra de 500 corresponde a cupos para asistentes, no a vacantes laborales. Hasta ahora, la organización no difundió una cantidad de puestos disponibles ni aseguró que se realizarán contrataciones durante la feria.

También habrá un espacio para emprendedores

La jornada incorporará una nueva edición de EmprendArte, una feria que se instalará en la explanada del Conte Grand y reunirá a emprendedoras de distintos rubros.

Además de ofrecer sus productos, las participantes podrán compartir experiencias sobre el inicio y el sostenimiento de sus negocios. La propuesta también busca orientar a quienes contemplan el autoempleo.

“Mi Primera Chamba” tuvo su primera edición en 2025 y este año regresará con una propuesta que combina capacitación, orientación e intercambio con el sector empresarial.

Cómo inscribirse a Mi Primera Chamba

La actividad será el jueves 12 de noviembre, de 17 a 21, en el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en la intersección de San Luis y Las Heras, en Capital.

La participación es gratuita, pero requiere completar previamente el formulario de inscripción de Funeco. Los cupos están limitados a 500 personas y la disponibilidad dependerá de las inscripciones que continúen abiertas.

Los interesados pueden registrarse mediante el enlace oficial difundido por la organización y consultar las novedades de la feria en sus canales de comunicación.