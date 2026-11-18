El lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años tendrá una celebración especial en San Juan. Bajo el nombre "Vice City: La Invasión", se organizará una jornada gamer para que los fanáticos puedan jugar al nuevo Grand Theft Auto VI (GTA VI) desde el momento en que se habilite su lanzamiento.

La actividad comenzará este miércoles 18 de noviembre a las 23, en Plot Center, ubicado en la intersección de avenida Libertador y calle Caseros. La elección del horario responde a que el videojuego estará disponible a partir de la medianoche del jueves 19. La propuesta será gratuita y permitirá que los asistentes prueben el título en consolas PlayStation 5.

En diálogo con este medio, Ismael Mansur, impulsor de la iniciativa, explicó que los participantes tendrán turnos de media hora para jugar, con el objetivo de que la mayor cantidad de personas pueda acceder a la experiencia. La actividad se desarrollará de manera ininterrumpida durante toda la noche y continuará hasta las 22 del jueves 19.

"Vamos a estar toda la noche, obviamente va a ser de corrido desde las 23 horas del día de hoy hasta las 10 de la noche del día de mañana. Imaginate para que la gente pueda jugar", contó Mansur sobre la organización.

Además, el creador de contenido realizará una transmisión en vivo a través de su canal de Twitch, twitch.tv/mamansur, para compartir el lanzamiento con quienes no puedan acercarse presencialmente.

Una convocatoria que superó las expectativas

La repercusión de la propuesta en redes sociales sorprendió a los organizadores. Según indicó Mansur, la publicación del evento superó las 50.000 reproducciones, un alcance que anticipa una importante concurrencia durante las horas de actividad.

"En teoría van a ir muchos porque ha explotado la publicación. Es impresionante. Más de 50.000 reproducciones. Una locura", señaló.

El encuentro también tendrá sorteos y premios, además de la posibilidad de compartir la experiencia con otros integrantes de la comunidad gamer sanjuanina. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de empresas vinculadas al sector tecnológico y los videojuegos.

La propuesta forma parte de "Vice City: La Invasión", una convocatoria que se extenderá del 19 al 22 de noviembre y que busca convertir el lanzamiento de GTA VI en un acontecimiento para los aficionados locales. La publicación inicial anunció actividades en avenida Libertador General San Martín Este 580, con entrada libre y gratuita.