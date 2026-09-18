El próximo 1 de octubre, de 15 a 19 horas, se realizará Identitur en el Centro Cultural Conte Grand, una propuesta organizada por estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de San Juan. El evento busca poner en valor y visibilizar la identidad turística de San Juan a través del turismo, la gastronomía y la cultura.

DIARIO HUARPE habló con Micaela Tornello y Ángeles Fernández, integrantes del comité organizador de Identitur 2026, quienes explicaron que el evento nació dentro de la última práctica profesional de la carrera de Licenciatura en Turismo de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

Mostrar todo lo que tiene la provincia

La propuesta apunta a reunir diferentes expresiones y actividades vinculadas con la provincia para mostrar qué puede encontrar un turista cuando llega a San Juan. “La idea es mostrar todo lo que tiene San Juan, porque por ahí nosotros decimos bueno, viene un turista a San Juan, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo llevamos?”, explicó Tornello.

El encuentro contará con una feria temática, referentes del sector, productores y propuestas vinculadas al turismo, la gastronomía y la cultura. También habrá charlas, dinámicas participativas y experiencias artísticas durante la jornada.

“Yo amo San Juan gracias a la carrera”

Para Tornello, la formación universitaria también permitió fortalecer su vínculo con la provincia y con el turismo. “Yo creo que la carrera te hace amar el turismo. Por ahí uno entra sin saber mucho qué hacer de su futuro o sin saber mucho de San Juan exactamente y yo amo San Juan gracias a la carrera”, expresó.

La integrante del comité organizador agregó: “Es más, en un principio yo me quería ir, pero ahora ni loca me voy. Amo, amo”. Además, sostuvo que todavía “hay mucho por hacer y por desarrollar acá”.

11 alumnos y tres profesoras

La organización de Identitur está a cargo de 11 alumnos y tres profesoras, quienes acompañan el proceso de preparación del evento. “Ellas nos van guiando un montón, nos están ayudando un montón, por suerte”, contó Tornello.

Los estudiantes se encuentran en el último año de la carrera y trabajan divididos en comisiones. Tornello integra junto a sus compañeras la comisión de redes y difusión.

Feria, artistas y referentes del sector

Ángeles Fernández, también integrante del comité organizador, adelantó algunas de las propuestas que encontrarán quienes asistan al Centro Cultural Conte Grand. “Vamos a tener artistas, números artísticos, vamos a tener representantes del sector, ya sea de hotelero, gastronómico y, bueno, obviamente cultural”, detalló.

La actividad estará dirigida a alumnos de escuelas secundarias con orientación en turismo, profesionales del sector y a toda persona interesada en conocer la oferta turística de San Juan. “La idea es recibir tanto alumnos que estén cursando también en secundarios con orientación en turismo y profesionales del sector”, explicó Fernández.

Municipios y productores

Identitur también contará con la participación de municipios, distintos referentes de la provincia y productores locales vinculados con la gastronomía. “Vamos a tener muchos expositores. La verdad que muchos de los municipios de la provincia nos están acompañando”, señaló Fernández.

La jornada comenzará a las 15 con el acto de apertura y recepción de autoridades, mientras que a las 15:30 se habilitará la feria temática. De 16 a 17:30 habrá un bloque expositivo y dinámicas participativas, con experiencias artísticas durante toda la jornada, y a las 19 se realizarán juegos, sorteos y el cierre.

Entrada libre y gratuita

La participación será libre y gratuita. Además, confirmaron que habrá un formulario de inscripción disponible en la cuenta de Instagram @identitud.

Identitur se realizará el 1 de octubre, de 15 a 19, en el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en San Luis 701 (norte), Capital, San Juan. La propuesta invita a estudiantes, emprendedores, productores, artistas, prestadores turísticos y a toda la comunidad a compartir y descubrir aquello que identifica a la provincia.

Cronograma de actividades

15:00 hs — Acto de Apertura y Recepción de Autoridades Inicio oficial de IDENTITUR y bienvenida a autoridades, participantes y público presente.

15:30 hs — Apertura de la Feria Temática

Un espacio para recorrer, conocer y descubrir diferentes propuestas vinculadas con la identidad turística, cultural y gastronómica de San Juan.

16:00 a 17:30 hs — Bloque Expositivo y Dinámicas Participativas.

Un recorrido por distintas miradas, experiencias y propuestas que ponen en valor aquello que nos identifica como provincia, acompañado de dinámicas participativas acompañado de referentes del sector.

Experiencias Artísticas — Durante toda la jornada Presentaciones que sumarán música, arte y expresiones culturales a la experiencia del evento.

19:00 hs — Juegos y Sorteos. Cierre del Evento.

Momento de cierre de la jornada, con sorteos y una última invitación a seguir descubriendo y valorando nuestra identidad. 1 de octubre.

De 15:00 a 19:00 hs Centro Cultural Conte Grand. Dirección: San Luis 701 (norte). Capital, San Juan. Contacto: Ángeles Fernández - 264 4727652