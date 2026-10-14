San Juan tendrá una jornada sobre evaluación ambiental minera

El Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados de San Juan realizará este miércoles 14 de octubre, a las 17.30, una jornada gratuita para analizar los cambios introducidos por el Decreto 007-2024 en los procedimientos de evaluación ambiental minera. La actividad se desarrollará en el Salón Ramella y estará a cargo de dos funcionarios del Ministerio de Minería.

La capacitación abordará los fundamentos y resultados de la normativa vigente desde diciembre de 2024, que modificó los mecanismos utilizados para evaluar los proyectos mineros en sus distintas etapas. La jornada estará dirigida a profesionales interesados en conocer los procedimientos ambientales y su aplicación en la provincia.

"Este decreto es muy importante que se sepa", explicó a DIARIO HUARPE la doctora Carolina Cirica, codirectora del instituto, quien destacó la necesidad de que los profesionales conozcan las exigencias ambientales vinculadas a la actividad minera.

Qué cambió con el Decreto 007-2024

La normativa unificó los procedimientos para la presentación y evaluación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA), que deben presentar los proyectos mineros durante las etapas de prospección, exploración y explotación.

Uno de los principales cambios fue la reorganización de los mecanismos de evaluación. Los proyectos de explotación de mediana y gran escala son analizados por la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), mientras que los de menor envergadura quedan bajo la evaluación de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM).

El decreto también incorporó criterios para agilizar los trámites administrativos y estableció mecanismos de participación ciudadana mediante consultas públicas durante los procedimientos de evaluación ambiental.

En ese sentido, garantiza el acceso libre y gratuito a la información ambiental de los proyectos mineros, sin necesidad de acreditar un interés particular. De esta manera, los ciudadanos pueden consultar la documentación y presentar observaciones antes de que la autoridad competente adopte una decisión.

Quiénes estarán a cargo de la jornada

La capacitación contará con la participación de María Belén Hocevar, directora de Evaluación Ambiental Minera, y Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan.

Hocevar está al frente del organismo encargado de evaluar los informes ambientales de los proyectos de menor escala y de intervenir en los procedimientos correspondientes a los desarrollos mineros de mayor envergadura.

Por su parte, Moreno es geógrafo, especialista en glaciares y ambientes periglaciares, y docente investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Desde su función participa en los procesos de evaluación y control ambiental de la actividad minera provincial.

Cómo participar de la capacitación

La jornada será gratuita y quienes deseen obtener un certificado de participación podrán solicitarlo mediante el pago de $5.000. La inscripción se realiza a través del formulario difundido por el Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero.

Cirica destacó que estas capacitaciones también representan una herramienta para los profesionales que buscan incorporarse al sector minero.

"Le han pedido los certificados de nuestras jornadas, y eso que solamente las avala el Foro", comentó, al señalar que algunos asistentes debieron presentar esas constancias durante entrevistas laborales.