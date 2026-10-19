San Juan se prepara para una nueva edición de la Maratón y Caminata contra el Cáncer de Mama, que se realizará el sábado 24 de octubre bajo el lema "Crear conciencia es la meta". La propuesta será gratuita y abierta a toda la comunidad, con largada y llegada en el Museo de la Historia Urbana, ubicado en calle 25 de Mayo oeste 1128, en Capital. Además, los primeros 4.000 inscriptos de la categoría general recibirán una remera alusiva al evento.

La actividad es organizada por el Gobierno de San Juan, la Fundación Sanatorio Argentino y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Su objetivo es promover la detección temprana del cáncer de mama, fomentar hábitos saludables y acompañar a las personas que atraviesan o atravesaron esta enfermedad.

Horarios de la Maratón contra el Cáncer de Mama

La jornada comenzará a las 8 con la acreditación de los participantes y la entrega de kits. Posteriormente, se desarrollarán las actividades destinadas a los más pequeños y la largada general.

El cronograma previsto es el siguiente:

8:00: acreditación y entrega de kits.

9:00: concentración de la categoría Maratón Kids.

9:15: largada de la Maratón Kids.

10:00: largada oficial de la maratón y caminata.

12:00: cierre de la jornada.

Desde la organización aclararon que no existe un cupo máximo de participantes, por lo que todas las personas interesadas podrán sumarse a la actividad.

Dónde retirar las remeras gratuitas

Uno de los principales atractivos será la entrega de remeras alusivas. Los primeros 4.000 inscriptos de la categoría general recibirán una prenda, mientras que en la categoría Kids se entregarán remeras a los primeros 500 niños registrados.

El retiro se realizará de manera presencial en el tráiler de la Fundación Sanatorio Argentino, ubicado en calle San Luis 432 Oeste, Capital.

La entrega estará habilitada desde el martes 20 hasta el viernes 23 de octubre, de 8:30 a 12:30. En el caso de los participantes de la categoría infantil, un adulto deberá retirar el dorsal correspondiente.

Una jornada para promover la detección temprana

Más allá de la actividad deportiva, la convocatoria busca reforzar la importancia de los controles médicos periódicos y del acceso a información confiable sobre el cáncer de mama.

La detección temprana permite identificar la enfermedad en etapas iniciales y mejorar las posibilidades de tratamiento. Por eso, la iniciativa también apunta a generar conciencia sobre la prevención y la importancia de acompañar a quienes reciben un diagnóstico.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte destacaron el valor de estas actividades para vincular el deporte con la salud y generar espacios de encuentro y solidaridad entre los sanjuaninos.