San Juan tendrá una noche de domingo con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 25°C y bajas probabilidades de precipitaciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viento soplará del sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El panorama se mantendrá estable durante las últimas horas de este 22 de noviembre, con una probabilidad de lluvia de entre el 0% y el 10%. Sin embargo, las condiciones cambiarán durante el lunes, cuando se espera una jornada más cálida y con posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Cómo estará el tiempo el lunes en San Juan

Para el lunes 23 de noviembre, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 18°C durante la madrugada y una máxima de 30°C por la tarde.

El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se presentará mayormente nublado. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, durante la madrugada se esperan velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante del noroeste. Por la mañana rotará hacia el sur y se mantendrá desde ese sector durante la tarde y la noche.

Además, durante las últimas dos franjas del día podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

De esta manera, el comienzo de la semana tendrá temperaturas elevadas en San Juan y un posible cambio de condiciones hacia el cierre del lunes.