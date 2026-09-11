El tiempo volverá a mostrarse inestable en San Juan desde esta noche y durante el viernes 11 de septiembre, con probabilidades de precipitaciones en distintos momentos de la jornada. El pronóstico anticipa lluvias aisladas durante la madrugada y chaparrones hacia la tarde y la noche.

Durante la madrugada del viernes, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 10°C. Para la mañana se espera una mejora temporaria, con cielo parcialmente nublado y bajas chances de lluvia.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

La inestabilidad regresará durante la tarde y se mantendrá por la noche, cuando están previstos chaparrones con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La máxima alcanzará los 18°C y hacia el cierre del día podrían registrarse ráfagas de viento sur de entre 42 y 50 km/h.

Y el sábado

El sábado llegará con un marcado descenso de temperatura y mayores probabilidades de precipitación. Se esperan lluvias y nevadas durante la madrugada y la mañana, con chances de entre el 40% y el 70% en las primeras horas del día.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Además, la temperatura podría bajar hasta los 3°C durante la mañana y la máxima apenas alcanzaría los 6°C. Hacia la tarde continuarían las lluvias aisladas, mientras que por la noche las condiciones comenzarían a mejorar.