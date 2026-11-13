San Juan tendrá una nueva feria de autos a escala este domingo

Los coleccionistas de vehículos en miniatura tendrán una nueva oportunidad para reunirse este domingo 15 de noviembre en San Juan. Se realizará la tercera Feria de Cambalaches, un encuentro que permitirá comprar, vender e intercambiar autos a escala, juguetes y otras piezas de colección. Mauricio Kaplan, presidente de Autos a Escalas, brindó detalles de la propuesta y explicó cómo será la actividad, que tendrá entrada libre y gratuita.

"Esta es la tercera feria de cambalaches. No es una exposición, sino una feria que estamos realizando una vez al mes, donde todo el mundo puede ir a comprar, vender o cambiar distintos artículos de colección", explicó a DIARIO HUARPE.

La actividad se desarrollará en la biblioteca Chirapozu, ubicada sobre calle Libertador, a pocos metros de la Casa de Sarmiento. La convocatoria está abierta tanto a coleccionistas experimentados como a personas que quieran acercarse por primera vez a este mundo.

"Van a encontrarse con todo tipo de autitos a escala. Hay gente que viene específicamente a vender y otros, como nosotros, que llevamos piezas para intercambiar y conseguir nuevos modelos. Pero, en realidad, la idea principal es juntarnos", señaló el referente.

Esperan entre 200 y 300 personas

A partir de las experiencias anteriores, los organizadores proyectan una importante concurrencia para esta tercera edición. Kaplan estimó que podrían participar entre 200 y 300 personas durante la jornada, entre vendedores, compradores y aficionados.

"Esperamos entre 200 y 300 personas fácilmente. Muchas veces viene gente que quiere comprar o vender. No es como una exposición, donde uno va solamente a mirar. En este caso también hay comercialización, aunque se trata de algo muy básico y entre nosotros, principalmente para intercambiar piezas", indicó.

El encuentro no estará limitado exclusivamente a los autos. Si bien el eje principal serán los vehículos en miniatura, también podrán encontrarse juguetes antiguos y otros artículos vinculados con el coleccionismo.

Hot Wheels, modelos nacionales y marcas premium

Entre las piezas más buscadas por los aficionados aparecen los conocidos Hot Wheels y los modelos de la colección Autos Inolvidables, que se comercializan a través de los kioscos de revistas. Sin embargo, la variedad también incluye marcas de mayor categoría y vehículos de distintas épocas.

"En general, lo que todo el mundo busca es el famoso Hot Wheels o los Autos Inolvidables, que son los modelos nacionales. Pero también aparecen algunas marcas premium, como M2 y Mini GT. Se puede conseguir de todo, incluso algunas piezas antiguas", comentó Kaplan.

Sobre las preferencias de los coleccionistas sanjuaninos, sostuvo que los Hot Wheels continúan teniendo un lugar predominante, especialmente los modelos de escala 1:64.

Un hobby que suma cada vez más aficionados

Kaplan también destacó que el coleccionismo tiene una comunidad amplia en la provincia y que cada vez se incorporan más personas. Aunque el grupo que representa está enfocado en los vehículos a escala, reconoció que existen aficionados a diferentes objetos.

"En San Juan hay muchísima gente que colecciona. No solamente autitos, también hay personas que reúnen muñecos, monedas y todo tipo de artículos. En nuestro grupo nos dedicamos a los vehículos a escala, pero cada vez se suma más gente", expresó.

Además, explicó que las escalas representan la proporción entre el tamaño del objeto y el vehículo real. Por ejemplo, un modelo 1:18 es 18 veces más pequeño que el automóvil original, mientras que uno 1:64 tiene una reducción mucho mayor.