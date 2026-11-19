La jornada de este jueves 19 de noviembre comenzó en San Juan con 16,8°C, cielo nublado, una humedad del 55% y presión atmosférica de 939,8 hPa, según el registro actualizado a las 6. Para el resto del día se espera un aumento de la temperatura y la presencia de viento, en una transición hacia un viernes marcado por el viento Sur.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 22°C y viento del sector Este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el termómetro llegará a los 33°C y las condiciones serán ventosas, con viento predominante del Oeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Estas condiciones estarán asociadas al viento del Oeste, en un escenario de temperaturas elevadas para la provincia. Durante la noche, se espera un descenso de la intensidad del viento, con circulación del sector Sudeste de entre 7 y 12 km/h y una temperatura aproximada de 26°C.

El cambio más significativo llegará durante la madrugada del viernes 20 de noviembre, cuando comenzará a predominar el viento Sur. Se esperan velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, condiciones que se extenderán durante la mañana y la tarde.

Con este cambio de circulación, la temperatura descenderá respecto del jueves. Para el viernes se pronostican 16°C durante la madrugada, 20°C por la mañana y una máxima de 27°C por la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado a mayormente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Durante la noche del viernes continuará el viento Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, aunque sin ráfagas destacadas en el pronóstico.

Para el sábado 21 de noviembre se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas. La madrugada y la mañana tendrán viento prácticamente en calma, con velocidades de entre 0 y 2 km/h del Sudoeste y una temperatura cercana a los 18°C. Hacia la tarde y la noche, la máxima llegará a los 30°C, con viento del Este de entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, San Juan atravesará dos jornadas con circulación de viento de distinta intensidad y dirección: el viento del Oeste durante la tarde del jueves y el ingreso del Sur desde la madrugada del viernes, que provocará un descenso de la temperatura antes de un sábado con condiciones más estables.