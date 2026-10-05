El pasado 4 de octubre, el Museo de la Historia Urbana, ubicado en el Parque de Mayo, fue escenario de una nueva edición de Trenzando Voluntades, una jornada solidaria que reunió a familias, escuelas, clubes, artistas, estilistas, instituciones y vecinos con un objetivo común: transformar donaciones de cabello en nuevas pelucas para quienes las necesitan.

Durante la jornada se realizaron 81 cortes de cabello y se reunieron 20 kilos de cabello, una cantidad que permitirá confeccionar alrededor de 20 nuevas pelucas para el Banco de Pelucas de FundaME.

La iniciativa convocó a personas que llegaron al lugar para donar su cabello y a otras que previamente habían preparado sus trenzas en escuelas, clubes y grupos de amigos. Entre las donaciones hubo trenzas reunidas en establecimientos educativos de Angaco y 25 de Mayo, además de la participación de las jugadoras de hockey sobre césped del Club VT, que se sumaron a partir de la difusión de la campaña.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el gesto de una niña de cinco años que decidió donar su cabello. Su participación se sumó a las distintas historias personales que atravesaron la actividad.

Una cadena de voluntades

La organización destacó que la jornada fue posible a partir de una amplia participación comunitaria. Artistas, estilistas, equipos de producción, técnicos, instituciones, voluntarios y colaboradores aportaron su trabajo y tiempo de manera solidaria.

También acompañaron la actividad la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y el Gobierno de San Juan, junto con empresas, comerciantes, proveedores e instituciones que colaboraron con recursos, servicios, equipamiento y logística.

La propuesta contó además con la participación de distintos espacios culturales y musicales. Los Ballets Municipales de la Ciudad de San Juan estuvieron presentes con el Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo, dirigido por Gerardo Lecich, y el Ballet Estable Municipal Sembrando Ilusiones, integrado por niños y jóvenes con discapacidad.

A la programación se sumaron Acapella, Oveja Negra y Los García, Pijama Party y Karina Palacios.

En tanto, 14 estilistas realizaron los cortes solidarios: Daniel Di Lorenzo, Mariana Guiñazu, Victoria Cortez, Federico Ibaceta, Yamila Mingolla, Linchu Cano, Lucas Centeno, Mariana Castillo, Virginia Salas, Ángela Quiroga, Stella Pereyra, Flor García, Mariana García y Miguel Ángel Alessi.

La tercera edición de Trenzando Voluntades fue impulsada por Somos 100, Miguel Ángel Alessi, FundaME, Fundación Modo de Vida y Nutrición en Vivo, con el acompañamiento de las instituciones y personas que participaron de la jornada.

Dónde continuar con las donaciones

La campaña continuará después de la jornada realizada en el Parque de Mayo. El Banco de Pelucas de FundaME recibe trenzas y donaciones de cabello todos los miércoles, de 16 a 19, y también brinda su servicio a las personas que necesitan una peluca.

Las donaciones pueden acercarse a la Casita de FundaME, ubicada en Sarmiento 1437 Este, Santa Lucía.

De esta manera, quienes no pudieron participar de la jornada del 4 de octubre todavía pueden sumarse con su donación y contribuir a la elaboración de nuevas pelucas.