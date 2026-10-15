San Juan ultima los preparativos para participar de una nueva edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026, que se disputarán en Mendoza. La provincia contará con una delegación de 180 personas, entre deportistas, entrenadores y personal de apoyo, que representarán al territorio sanjuanino en una competencia que reunirá a unos 2.000 jóvenes de Argentina y Chile.

A poco más de tres semanas del inicio del certamen, las selecciones provinciales atraviesan la recta final de sus entrenamientos. Los atletas, de entre 14 y 18 años, intensifican sus rutinas mientras los cuerpos técnicos trabajan en la conformación definitiva de los equipos que buscarán representar a San Juan de la mejor manera.

La participación sanjuanina cuenta con el respaldo del Gobierno provincial, que acompaña los preparativos deportivos y logísticos para garantizar la presencia de los jóvenes en esta tradicional competencia internacional.

Qué provincias y regiones participarán de los Juegos Binacionales 2026

La edición 2026 reunirá a representantes de cuatro provincias argentinas y cuatro regiones chilenas. Por Argentina competirán San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, mientras que Chile estará representado por Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Maule.

Además de la competencia deportiva, los Juegos Binacionales tienen como objetivo fortalecer los vínculos de integración entre ambos países y promover el intercambio cultural entre los jóvenes deportistas.

En Mendoza, la organización también avanza con los últimos detalles para recibir a las delegaciones. Se estima que unas 450 personas participarán en tareas de coordinación, logística, transporte y asistencia durante el desarrollo del certamen.

Dónde competirán los deportistas sanjuaninos

Las competencias se desarrollarán en diferentes escenarios deportivos de Mendoza. Entre las principales instalaciones se encuentran la Pista Provincial del Parque General San Martín, donde se disputará atletismo; el Velódromo Ernesto Contreras, destinado al ciclismo; y la piscina climatizada del Club Mendoza de Regatas, que recibirá las pruebas de natación.

El balonmano tendrá como escenarios el Centro Universitario y el Polideportivo de Luján de Cuyo, mientras que el básquetbol se disputará en el Club Anzorena, el Estadio Vicente Polimeni y el Estadio Federación de Box.

Por su parte, las competencias de taekwondo se realizarán en el Gimnasio N° 3, las de tenis en el Andino Tenis Club y las de tenis de mesa en el Polideportivo Poliguay. El vóleibol tendrá como sede el Club Pacífico San Martín.

Con los entrenamientos en su etapa decisiva y las listas de convocados próximas a definirse, San Juan se prepara para una nueva participación en uno de los encuentros deportivos juveniles más importantes de la región.