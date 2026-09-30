Los Juegos Nacionales Adultos Mayores – San Juan 2026 tuvieron este martes 29 de septiembre su primera jornada competitiva, con más de 1.400 participantes y más de 20 delegaciones de todo el país. La competencia continuará hasta el viernes 2 de octubre y reúne 11 disciplinas deportivas y recreativas distribuidas en cuatro sedes.

Los deportes incluidos son tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco, tejo, tenis, pádel, circuito de habilidades motrices, newcom, orientación y natación. Las actividades se desarrollan en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Club Hispano, Parque de Mayo y Almendro Sport.

San Juan volvió a ser sede

La provincia volvió a recibir los Juegos Nacionales Adultos Mayores después de casi 10 años, ya que la última edición realizada en San Juan había sido en 2017. El ingreso para el público interesado en presenciar las competencias es libre y gratuito.

Durante la primera jornada hubo actividad en todas las sedes previstas para el certamen. El Velódromo concentró tenis de mesa, ajedrez, truco y tejo, mientras que el Club Hispano recibió tenis, pádel, newcom y el circuito de habilidades motrices.

Los resultados del primer día

En tejo masculino, San Juan integró la Zona 4 y cayó ante Tucumán por 15-7, aunque luego se recuperó con un triunfo por 15-4 frente a Santa Fe. En la misma zona, Tucumán venció 15-5 a Tierra del Fuego y CABA superó 15-7 al mismo seleccionado.

En tejo femenino, San Juan perdió ante Catamarca por 15-5 y luego cayó frente a San Luis por 15-11. En esa zona, Catamarca también derrotó 15-6 a Entre Ríos y San Luis superó 15-6 a Salta.

En newcom, San Juan perdió sus dos partidos de la Zona 1, ambos por 2-0, ante Chaco y Buenos Aires. En la misma zona, Buenos Aires derrotó 2-0 a Santa Fe y Santa Fe venció 2-1 a Chaco.

Pádel y tenis de mesa

En pádel femenino, San Juan perdió 2-0 frente a Córdoba y luego cayó 2-1 ante Corrientes. Más tarde, Santa Fe derrotó 2-0 a San Juan en otro encuentro correspondiente a la Zona 4.

En pádel masculino, San Juan perdió 3-0 ante Río Negro y luego cayó 2-0 frente a Chubut. En esa zona también jugaron Corrientes, Santa Cruz y Río Negro.

En tenis de mesa femenino, San Juan tuvo un debut positivo y derrotó 3-0 a Chaco. Luego, en la Zona 2, Tucumán perdió 3-2 frente a Santa Fe, mientras que Chaco venció 3-0 a Chubut.

En tenis de mesa masculino, San Juan cayó 3-0 ante Santa Cruz en la Zona 1. Corrientes perdió 3-1 frente a Santa Cruz y luego también cayó 3-1 ante Río Negro, mientras que Río Negro perdió 3-0 ante CABA.

Tenis, truco y ajedrez

En tenis mixto, San Juan ganó sus tres partidos de la Zona 1 y derrotó 2-0 a Chaco, 2-0 a Neuquén y 2-0 a CABA. En esa misma zona, Neuquén venció 2-0 a CABA y también 2-0 a Chaco.

En truco, San Juan perdió 30-25 ante Jujuy y luego cayó 30-10 frente a Salta. En la Zona 1, Salta también derrotó 30-19 a Entre Ríos, mientras que Santa Fe venció 30-20 a Entre Ríos.

En ajedrez mixto, San Juan perdió 3-2 ante Neuquén en la tercera ronda. En los restantes cruces, CABA derrotó 4½-½ a Córdoba, Salta venció 3½-1½ a Chubut y Catamarca superó 4-1 a Corrientes.

El resto de las disciplinas

En el circuito de habilidades motrices mixto, cumplida la primera jornada, Entre Ríos quedó primero con 31 puntos, seguido por Jujuy y Chubut, ambos con 24. San Juan se ubicó decimotercero con 6 puntos, mientras que San Luis cerró la clasificación con 2.

En orientación femenina, la primera posición quedó para Lidia Zalazar, de Jujuy, seguida por Elsa Martínez, de Chubut, y Teresita Toledo, de Catamarca. María del Carmen Favero, de San Luis, fue cuarta y Zulema Cabrera, de Corrientes, quinta.

La jornada también incluyó competencias de natación, cuyos resultados completos fueron registrados en 13 páginas, según la documentación del certamen. Las actividades continuarán hasta el viernes 2 de octubre en las cuatro sedes habilitadas para los Juegos Nacionales Adultos Mayores – San Juan 2026.