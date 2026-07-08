El motocross sanjuanino vivirá un fin de semana especial con la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará en el Santa Lucía MX Park. El evento contará con la participación de 19 pilotos de la provincia, quienes competirán ante su gente frente a los mejores exponentes del país. En total serán 150 pilotos los que formarán parte del espectáculo nacional.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el vicepresidente del circuito de Santa Lucía, Diego Balderramo, destacó el presente que atraviesa la disciplina en la provincia. "Nos pone muy contentos nosotros tener el Campeonato Argentino de Motocross, que es el evento más importante de motos a nivel nacional, con una gran concurrencia de pilotos para esta fecha, y a su vez que ya nos tienen incluido en su calendario.

"Acá el motocross estaba totalmente olvidado. Así que bueno, lograr tener 19 pilotos, y lo que más importante que son todos chicos, que es lo que nosotros buscamos, que la escuelita tenga bastante, que el semillero vaya resurgiendo", expuso. El espectáculo estará garantizado por categorias principales de WMX y MNX junto al semillero del Minicross, sumando un total de 14 divisionales en pista.

Un semillero que vuelve a crecer

Balderramo remarcó que la presencia de 19 representantes locales refleja el trabajo que viene realizando la escuela de motocross y el crecimiento de las categorías formativas, objetivo principal de la organización.

La delegación sanjuanina estará integrada por Francisco Bernardini, Fernando Hierrezuelo, Marcelo Trias, Gustavo Agüero, Rodrigo González, Carlos Lescura, Nahuel Senatore, Carlos Morales, David Vargas, Tomás Bolzonella, Leandro Segovia, Alexis Páez, Arturo Bretillot, Ricardo Mira, Oscar Oro, Gastón Senatore, Pedro Gil, Feliciano Senatore y Catalina Rodríguez.

Un fin de semana con acción desde temprano

La actividad comenzará el sábado con entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo se disputarán las finales de las 14 categorías. "Las entradas $10.000 pesos para viernes, sábado y domingo", expuso Balderramo. "Chicos hasta 10 años no pagan y jubilados, por supuesto, no pagan", agregó.

Para recibir esta fecha nacional, el circuito también fue reacondicionado con mejoras en los saltos y adecuaciones técnicas exigidas por la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD), garantizando un escenario de nivel internacional para una de las competencias más importantes del calendario argentino.

Cronograma del fin de semana