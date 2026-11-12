San Juan votará exigir exámenes psicotécnicos a profesores deportivos

La Cámara de Diputados de San Juan debatirá este jueves 12 de noviembre un proyecto que podría cambiar los requisitos para trabajar como profesor, entrenador o instructor en instituciones deportivas. La iniciativa busca que quienes enseñan u organizan actividades se sometan a exámenes psicotécnicos obligatorios, con el objetivo de reforzar la protección de niños y adolescentes.

La propuesta del interbloque Cambia San Juan figura en el temario de la 12ª sesión ordinaria, convocada para las 9. Ya obtuvo despacho favorable de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Deporte y Turismo, y Salud y Discapacidad, pero todavía necesita la votación del recinto para convertirse en ley.

De aprobarse, la modificación alcanzaría a quienes desempeñan funciones en instituciones deportivas públicas, privadas o mixtas. El texto no establece cuánto costarían los exámenes, quién debería pagarlos ni cada cuánto tiempo tendrían que renovarse.

Qué deberán evaluar los exámenes

El proyecto modifica el artículo 3, inciso b, de la Ley 871-G, que regula el deporte provincial. La norma vigente contempla la intervención de profesionales con título habilitante y controles de idoneidad para quienes enseñan u organizan determinadas prácticas deportivas.

La reforma incorporaría expresamente pruebas psicotécnicas para evaluar aspectos de la personalidad que, según sus autores, podrían afectar la seguridad y el bienestar de quienes participan de las actividades. El texto menciona la detección de rasgos antisociales y psicopáticos, entre otros, y dispone que las evaluaciones sean objetivas, confiables, válidas y culturalmente sensibles.

La autoridad de aplicación, o una persona o entidad designada por ella, sería responsable de realizar las pruebas. El diputado Juan de la Cruz Córdoba, uno de los impulsores, explicó previamente que podrían celebrarse convenios con profesionales especializados.

Qué clubes y profesores quedarían alcanzados

La iniciativa se refiere a instituciones deportivas públicas, privadas y mixtas comprendidas por la legislación provincial. La Ley 871-G incluye entre ellas a asociaciones, federaciones, entidades y clubes reconocidos por la autoridad de aplicación.

En el debate también se mencionó a los gimnasios, aunque el alcance concreto sobre establecimientos comerciales y escuelas deportivas independientes necesitaría precisiones en la implementación. El proyecto no limita las evaluaciones a entrenadores que trabajan exclusivamente con menores.

Los impulsores sostienen que el propósito es prevenir situaciones de riesgo y mejorar las condiciones en que niños, niñas y adolescentes practican deportes. Sin embargo, aprobar una evaluación no reemplaza los protocolos de protección, los canales de denuncia ni la supervisión dentro de las instituciones.

Cuándo podría comenzar a exigirse

El expediente 1326/2026 fue analizado en comisión durante octubre y recibió despacho favorable antes de llegar al recinto. Su tratamiento está previsto para este jueves, pero la obligación todavía no está vigente.

Si Diputados aprueba la reforma, quedará pendiente conocer cómo será su reglamentación, qué profesionales estarán autorizados a efectuar los exámenes y cómo se aplicará el requisito a instituciones de distinto tamaño. Por ahora, esos detalles no fueron comunicados con precisión.