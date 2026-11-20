La Selección de la Liga Sanjuanina de Futsal femenino intensifica su preparación para disputar la segunda edición del Nacional de Selecciones de Ligas, que se desarrollará del 9 al 13 de diciembre en Bariloche. Después de alcanzar el subcampeonato en la primera edición, disputada en Rosario durante 2025, las sanjuaninas buscarán dar el último paso y conquistar el título nacional en la tierra de las actuales campeonas.

Con el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Vega y Matías Páez, el seleccionado trabaja con entrenamientos prácticamente diarios, en medio de la exigencia que también representan los compromisos de Superliga y Liga. La ilusión del plantel está renovada y el objetivo es volver a representar a San Juan en una competencia que reúne a las mejores selecciones liguistas del país.

La ilusión de repetir la final y conseguir el título

DIARIO HUARPE estuvo presente en uno de los entrenamientos y dialogó con Paula Sosa, jugadora de Gloria Sanjuanina Futsal e integrante de la preselección, quien destacó las expectativas que tiene el grupo para esta nueva participación.

"Sí, la verdad que estamos muy ilusionadas, ya que el año pasado logramos llegar a la final, entonces con el empuje de los profes del cuerpo técnico, nos impulsan a querer estar este año de nuevo", expresó la futbolista.

La experiencia de Rosario 2025 representa un antecedente importante para el equipo sanjuanino, que perdió la final precisamente ante Bariloche. Ahora, las jugadoras tendrán el desafío de viajar a la provincia de Río Negro para intentar quedarse con el campeonato que se les escapó en la primera edición.

Entrenamientos y una selección que suma nuevas caras

La preparación demanda un esfuerzo importante de las futbolistas, que deben combinar las prácticas del seleccionado con sus compromisos deportivos en los clubes. "Venimos trabajando casi todos los días, pues también se nos juntan los partidos de Superliga o de Liga, pero bueno, le estamos metiendo los más entrenamientos que podemos", contó Sosa.

La convocatoria también representa una oportunidad para reunir a jugadoras que habitualmente defienden diferentes camisetas durante las competencias locales. "Todas nos conocemos por la Liga, pero lo lindo que tiene este torneo es que nos une a todas en un mismo equipo, que es representar a San Juan, entonces sí, hay muchísimas caras nuevas", explicó.

Un Nacional que promete mayor exigencia

La futbolista también anticipó que esperan una competencia exigente, teniendo en cuenta el crecimiento que observaron en los equipos de otras provincias. "Yo creo que incluso va a ser mucho más difícil que el año pasado, lo hemos visto en los niveles de los torneos de clubes regionales y nacionales, así que esperamos, ya tenemos una gran expectativa en cuanto a competición", señaló.

El seleccionado sanjuanino tendrá tres compromisos correspondientes a la fase inicial: en la primera fecha enfrentará a la Liga de San Nicolás, en la segunda se medirá con Río Grande y en la tercera jugará ante Bariloche. Con el recuerdo del subcampeonato de 2025 como impulso, San Juan buscará escribir una nueva historia y regresar de la Patagonia con el título nacional.