San Juan y Mendoza reforzaron los controles vehiculares en el límite interprovincial mediante un operativo conjunto que contó con la participación de las policías de ambas provincias y de Gendarmería Nacional. El procedimiento tuvo como objetivo fortalecer la prevención del delito, identificar personas y verificar vehículos que circulan por uno de los corredores de conexión entre ambas jurisdicciones.

Según informó el Gobierno de San Juan, estas acciones se enmarcan en el Plan Regional de Seguridad, una estrategia acordada entre San Juan, Mendoza y San Luis para mejorar la coordinación entre las fuerzas y profundizar la vigilancia en puntos limítrofes.

Controles a vehículos y personas

Durante el despliegue participaron distintas unidades especializadas, entre ellas personal de Canes, Policía de Investigaciones, Policía Contra el Narcotráfico, Policía Rural y Policía Vial, además de efectivos de la Subcomisaría El Porvenir.

Las tareas incluyeron controles preventivos e identificación de personas, junto con la verificación de vehículos y documentación. El operativo buscó aumentar la presencia policial en la zona y optimizar el trabajo conjunto para detectar posibles irregularidades.

En un procedimiento interprovincial anterior informado por el Gobierno de Mendoza, las fuerzas controlaron 125 personas, 80 vehículos y 15 motocicletas, y labraron 11 actas por infracciones viales. Esos datos corresponden a ese operativo específico y no necesariamente al despliegue anunciado este viernes.

Un plan de seguridad para la región de Cuyo

El trabajo coordinado forma parte del acuerdo regional firmado por los gobiernos de San Juan, Mendoza y San Luis, que contempla el intercambio de información y la realización de controles conjuntos en rutas y zonas fronterizas.

La estrategia apunta a mejorar la respuesta ante delitos que atraviesan los límites provinciales, fortalecer la prevención y aprovechar los recursos disponibles de las distintas fuerzas.

Además, San Juan y Mendoza avanzan en la creación de un centro de control unificado sobre la Ruta Nacional 40, en territorio mendocino. El proyecto prevé concentrar en un mismo complejo distintas tareas de seguridad y control vehicular, con el objetivo de agilizar el tránsito y evitar detenciones consecutivas en puestos separados.

Los operativos conjuntos forman parte de ese esquema de cooperación, con el que las provincias buscan reforzar la seguridad en los principales accesos y corredores de circulación de la región.