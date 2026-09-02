San Juan y Mendoza avanzaron en la construcción de un nuevo Centro de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, una obra que concentrará en un mismo complejo los controles de seguridad y fitosanitarios entre ambas provincias. El proyecto demandará una inversión superior a los $5.158 millones y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

El proceso dio un nuevo paso con la apertura de las ofertas para ejecutar los trabajos. En total, se presentaron 10 propuestas, que ahora deberán atravesar la evaluación técnica y administrativa antes de definir la adjudicación. Según las estimaciones oficiales, si los trámites avanzan de acuerdo con lo previsto, la obra podría comenzar dentro de los próximos dos o tres meses.

El proyecto tendrá un costo de $5.158.724.000, que será financiado en partes iguales por San Juan y Mendoza. El complejo estará ubicado en el kilómetro 42 de la Ruta Nacional 40, en San José, departamento Las Heras, donde actualmente funciona un puesto del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen).

La intención es que los viajeros que circulan entre ambas provincias no tengan que atravesar controles sucesivos. Para eso, agentes de las dos jurisdicciones trabajarán en un mismo espacio y coordinarán los procedimientos policiales y fitosanitarios.

El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, Enrique Delgado, destacó que la iniciativa forma parte del proceso de integración iniciado entre las provincias cuyanas. “La seguridad no tiene fronteras”, sostuvo como una de las premisas del proyecto.

Además, aseguró que “fortalecer los controles significa generar mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos de Mendoza, San Juan y toda la región”.

Cómo será el nuevo centro

La intervención alcanzará los dos sentidos de circulación de la Ruta 40 e incluirá nuevos puestos y salas de control, sectores de inspección y desinsectación vehicular y playas diferenciadas para automóviles, colectivos y transporte pesado.

También se construirán calzadas, puentes, retornos, cunetas, badenes y dársenas de desaceleración. En total, el proyecto contempla más de 6.000 metros cuadrados de nuevas calzadas de hormigón.

En el sector correspondiente al ingreso a San Juan funcionará una Sala de Control Conjunta para agentes policiales y fitosanitarios. Además, habrá tres garitas, sanitarios y una nueva estación para la desinsectación de vehículos.

Por su parte, en el ingreso a Mendoza se construirán viviendas operativas destinadas a personal policial y fitosanitario sanjuanino, junto con nuevas garitas, sanitarios y tres rampas de fumigación.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, explicó que el nuevo centro también permitirá incorporar tecnología para agilizar los procedimientos. Entre las herramientas previstas aparece la posibilidad de utilizar sistemas de biometría para mejorar la identificación de quienes ingresan y salen de las provincias.

La infraestructura incorporará, además, paneles fotovoltaicos, iluminación LED, generadores de emergencia, nueva señalización y mejoras en las redes eléctricas.

Con la apertura de las ofertas comienza ahora el análisis de las 10 propuestas. Una vez concluida esa instancia y adjudicada la obra, comenzará a correr el plazo previsto de 12 meses para su ejecución.