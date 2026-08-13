La reciente actividad sísmica en Sudamérica ha expuesto la alarmante vulnerabilidad estructural de Argentina. Andrés Folguera, doctor en Geología, especializado en Tectónica, docente y miembro del Conicet, advierte que el país no está preparado para afrontar un sismo. En este preocupante contexto, el especialista destaca una profunda disparidad: mientras San Juan y Mendoza lideran la prevención gracias a estrictas normas antisísmicas, provincias como Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Córdoba y Tierra del Fuego presentan una extrema fragilidad por su falta de infraestructura sismorresistente. Además, Folguera señala que, pese al prestigio de organismos locales de investigación, existe una desconexión crítica entre el conocimiento científico y las políticas públicas estables.

Frente a esta inacción, remarca que "la prevención estructural resulta significativamente más económica que la reconstrucción de desastres". Sin embargo, la inestabilidad macroeconómica argentina relega estas inversiones de largo plazo, impidiendo mejorar construcciones y educar a la población para mitigar riesgos futuros.

El impacto sísmico en el norte de Sudamérica

El disparador de esta alerta radica en los recientes sismos de Venezuela y Colombia, eventos que demostraron que la liberación de energía bajo los Andes no discrimina fronteras.

Aunque con dinámicas geológicas divergentes —sismos superficiales en Venezuela frente a sismos profundos por subducción oceánica en Colombia—, ambos sucesos evidenciaron que la calidad constructiva determina los daños materiales.

Folguera recuerda que Argentina comparte esta misma caldera tectónica activa, donde se libera gran parte de la energía sísmica planetaria. No obstante, la percepción del peligro en el territorio nacional es sumamente dispar, lo que agrava la indefensión de millones de habitantes que ignoran los riesgos bajo el suelo que pisan.

Provincias del norte: el peligro de la memoria dormida

La clave de la preparación radica en la memoria histórica y la regulación. Mendoza y San Juan, marcadas por sismos en 1861,1944, 1977 y 2021, han extremado sus normativas edilicias, aunque Folguera advierte que esta protección no alcanza de forma equitativa a toda la población.

"Para mí, el verdadero peligro se concentra en el norte argentino: Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Ellos no han sufrido sismos devastadores recientes, lo que ha generado una falsa sensación de seguridad colectiva", dijo. "La Rioja, por caso, está edificada sobre una falla activa de la cual se carece de estudios profundos, realidad que se replica en la región norte".

Al no existir relevamientos oficiales que fiscalicen la sismorresistencia edilicia, la fragilidad estructural de estas provincias es crítica.

Ciencia y política: una brecha que cuesta vidas

La paradoja de la vulnerabilidad argentina no se debe a la falta de masa crítica. El país posee organismos de gran renombre como el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), que monitorea permanentemente la actividad tectónica y las fallas activas. Sin embargo, el conocimiento generado por investigadores y académicos choca contra una pared burocrática y política. Existe una desconexión estructural entre el diagnóstico técnico y el diseño de políticas públicas cotidianas de mediano y largo plazo. Las constantes urgencias coyunturales y la inestabilidad de las gestiones gubernamentales impiden consolidar planes de infraestructura estables a lo largo de décadas, lo que condena al país a la improvisación.

La economía de la prevención frente a la crisis

"Postergar la adecuación edilicia resulta una decisión financieramente destructiva", expresa Folguera.

Reconstruir una ciudad devastada por un sismo puede costar más de 1.000 millones de dólares, como en Colombia y Venezuela. En contraste, las inversiones para actualizar las viviendas y capacitar a la población representarían una fracción de ese costo. No obstante, en una economía con prioridades inmediatas insatisfechas, planificar obras para un sismo que podría ocurrir en veinte años es visto casi como ciencia ficción. Es crucial que el Estado lidere un cambio de paradigma que entienda la prevención no como un gasto, sino como una inversión soberana para salvar vidas.

Dato 1

La prevención sísmica no solo requiere que las normas sean conocidas, aplicadas y controladas. También demanda profesionales capacitados, controles municipales y provinciales, fiscalización de las obras y mantenimiento adecuado de las construcciones existentes.

Dato 2

La denominada Zona 4 es la categoría de mayor peligrosidad sísmica en Argentina. Dentro de esta franja se encuentra el sur de San Juan y el norte de Mendoza. En el nivel inmediatamente inferior se encuentran el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y parte del noroeste de San Luis. Entre las zonas de peligrosidad moderada aparecen sectores del norte de Salta y Jujuy, Tucumán, Catamarca, el oeste de Córdoba, el noreste de Chubut y parte de Tierra del Fuego.

Dato 3

Andrés Folguera, Premio Konex 2023, es doctor en Geología, especializado en Tectónica. Profesor asociado de la UBA desde hace 14 años. Dirigió y codirigió 14 Tesis Doctorales. Actualmente dirige 4 tesistas y 11 investigadores ante el CONICET. Publicó 112 trabajos en Revistas indexadas, editó 4 libros de la Editorial Springer y Elsevier, y 4 volúmenes especiales en el Journal of South American Earth Sciences y Tectonophysics. Editor en jefe del Journal of South American Earth Sciences (2019-2024), Miembro Comité Científico de la Revista de la Sociedad Geológica de España (2013-2023), Associate Editor del Brazilian Journal of Geology (2015-2023), Editor Asociado del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana (2021-2023), Editorial Board de Geodesy and Geodynamics (2022-2023). Fue presidente de la Asociación Geológica Argentina (2009-2011 y 2020-2022).