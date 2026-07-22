Efectivos de las policías de San Juan y Mendoza, junto con personal de Gendarmería Nacional, realizaron un nuevo operativo de control vehicular e identificación de personas en el puesto San Carlos, ubicado en el límite entre ambas provincias.

Durante el procedimiento, las fuerzas inspeccionaron vehículos particulares y transportes de carga que circulaban por el corredor interprovincial. Además, verificaron la documentación correspondiente y efectuaron tareas preventivas de identificación.

El despliegue tuvo como objetivo incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad, prevenir delitos y fortalecer la vigilancia en uno de los principales accesos entre San Juan y Mendoza. El reporte oficial no informó detenciones ni secuestros como resultado del operativo.

Un esquema regional

La intervención forma parte del modelo regional de seguridad que ambas provincias desarrollan mediante operativos integrados, intercambio de información e investigaciones conjuntas. La estrategia también contempla la participación de Gendarmería Nacional y el uso compartido de datos sobre personas buscadas y vehículos con medidas judiciales.

Este trabajo coordinado ya tuvo antecedentes en la Ruta Nacional 40 y otros accesos interprovinciales. En procedimientos anteriores participaron áreas investigativas, Policía Vial, Drogas Ilegales y divisiones especializadas de las dos jurisdicciones.

La cooperación permitió detectar una camioneta Ford Ranger Raptor robada, cuya numeración de chasis había sido adulterada. También derivó en más de 20 allanamientos, detenciones y el secuestro de vehículos y autopartes durante una investigación contra una organización que robaba rodados en Mendoza para comercializarlos en San Juan.

El esquema regional busca optimizar los recursos disponibles, acelerar la respuesta ante hechos delictivos y sostener controles preventivos en los puntos limítrofes. El operativo realizado en San Carlos representó una nueva intervención dentro de esa estrategia conjunta impulsada por ambas provincias.