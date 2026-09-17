Los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina "Cristo Redentor" entran en cuenta regresiva y San Juan ya conoce las zonas que deberá afrontar en la competencia. El certamen se desarrollará del 9 al 15 de noviembre de 2026 en Mendoza, con la participación de jóvenes deportistas de entre 14 y 18 años.

La delegación sanjuanina competirá gracias al apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El encuentro reunirá a representantes del centro-oeste argentino y del centro-norte chileno en una propuesta que combina desarrollo deportivo e integración cultural.

Las zonas de los sanjuaninos

Durante la 2ª Asamblea Ordinaria, realizada en territorio mendocino, las autoridades definieron el armado de los grupos para la cita internacional. San Juan estuvo representado por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y Pablo Saavedra, encargado de la Comisión Técnica de la delegación.

En Balonmano Femenino, San Juan integrará la Zona B junto a Córdoba, Maule y Región Metropolitana. En la rama masculina, también estará en la Zona B, junto a Valparaíso, Maule y San Luis.

En Básquetbol Femenino, San Juan formará parte de la Zona B con Mendoza, Región Metropolitana y O’Higgins. En Básquetbol Masculino, estará en la Zona A junto a Mendoza, O’Higgins y Región Metropolitana.

En Tenis Femenino, la provincia integrará la Zona A con Mendoza, O’Higgins y Región Metropolitana. En Tenis Masculino, San Juan competirá en la Zona B junto a Región Metropolitana, O’Higgins y San Luis.

En Vóleibol Femenino, San Juan estará en la Zona B junto a Córdoba, Valparaíso y O’Higgins. En la rama masculina, también participará de la Zona B junto a O’Higgins, Región Metropolitana y San Luis.

En Taekwondo Femenino, San Juan integrará la Zona B con Región Metropolitana, San Luis y O’Higgins. En Taekwondo Masculino, estará en la Zona B junto a Región Metropolitana, Córdoba y Valparaíso.

También habrá otras disciplinas

El programa oficial se completará con la participación sanjuanina en Atletismo, Ciclismo, Natación y Tenis de Mesa. Estas disciplinas terminarán de conformar la nutrida delegación que representará a la provincia en Mendoza.

La competencia tendrá sedes en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, además de clubes como el Club Mendoza de Regatas, UNCuyo, Pacífico y el Andino Tenis Club. La provincia anfitriona desplegará así una amplia red de infraestructura para recibir a las delegaciones.

La preparación entra en su etapa decisiva

Actualmente, los atletas preseleccionados continúan con intensos entrenamientos bajo las órdenes de sus respectivos cuerpos técnicos. En las próximas semanas, los entrenadores terminarán de ajustar detalles y darán a conocer las listas definitivas de deportistas que vestirán los colores de San Juan.