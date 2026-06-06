El Centro Cultural Conte Grand fue escenario este viernes de la novena edición del Concurso Provincial del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan, una actividad que reunió a productores, empresas, estudiantes, docentes y especialistas para destacar la calidad de uno de los productos más característicos de la provincia.

La jornada fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Educación, la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, el Panel de Cata del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

Estudiantes de distintas escuelas de San Juan participaron del concurso.

Durante el encuentro, los asistentes recorrieron stands de escuelas técnicas, agrotécnicas, establecimientos educativos, productores y emprendedores vinculados a la elaboración del dulce de membrillo. Además, se realizaron actividades de cocina en vivo y una cata guiada para conocer las características que distinguen al producto sanjuanino.

Tras la evaluación de las muestras por parte del jurado especializado, se dieron a conocer los ganadores de cada categoría.

Los ganadores

Categoría Artesanal - Empresas

Dulces Pizarro (90 puntos) Familia Chiaramonte (85 puntos) Productos Pons (80 puntos)

Categoría Artesanal - Instituciones Educativas (Escuelas Técnicas y Agrotécnicas)

Instituto Superior Técnico Profesional en Enología e Industrias Frutihortícolas (90 puntos) Centro Socio Educativo Nazario Benavídez (88 puntos) Escuela Agrotécnica de Zonda (85 puntos)

Categoría Artesanal - Instituciones Educativas (Nivel Primario y Capacitación Laboral)

Escuela Técnica de Capacitación Laboral Infantería Argentina (95 puntos) Escuela de Capacitación Laboral Madre Teresa de Calcuta (94 puntos) Escuela de Capacitación Laboral Sagrada Familia (90 puntos)

Categoría Artesanal - Casero Familiar

Patricia Atampia (98 puntos) Román Barrios (90 puntos) Beatriz Cárdenas (85 puntos)

Antes de la premiación, los organizadores entregaron un reconocimiento a Santiago Nieto, de la empresa Portho Gelatto, por su aporte a la difusión del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan a través de sus elaboraciones artesanales.

La actividad formó parte de las XI Jornadas del Membrillo del Sol, una propuesta que busca promover la producción local, fortalecer la identidad gastronómica sanjuanina y acercar a estudiantes y productores a las distintas etapas de la cadena de valor de este alimento con denominación de origen.